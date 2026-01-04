Zaloguj się lub Zarejestruj

Szukacie łatwej platyny na PlayStation? Spróbujcie tej darmowej gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/04 19:00
0
0

Ta darmowa gra na PlayStation ma niezwykle łatwą platynę, którą zdobędziecie w mgnieniu oka.

Od czasu do czasu na konsolach PlayStation pojawiają się darmowe gry, które nie wymagają subskrypcji PlayStation Plus. Część z nich to duże tytuły free-to-play, takie jak Genshin Impact czy Neverwinter, inne to mniejsze produkcje niezależne, jak choćby Coloring Book. Jeśli jednak szukacie całkowicie darmowej gry, którą da się splatynować podczas jednego posiedzenia to spieszymy z podpowiedzią.

The Light In The Darkness
The Light In The Darkness

Banalna platyna w The Light In The Darkness

The Light In The Darkness to całkowicie darmowa gra, w której zdobycie platynowego trofeum zajmuje około godziny. To narracyjna produkcja dostępna w PlayStation Store na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Niezależnie od wybranej konsoli, gra pozostaje darmowa i co ważne, nie wymaga PlayStation Plus. To emocjonalna i edukacyjna gra poruszająca temat Holokaustu, a jej wciągająca historia potrafi przykuć uwagę nawet wtedy, gdy ktoś sięga po nią głównie dla trofeów. Dla łowców trofeów szukających łatwej platyny to pozycja obowiązkowa. Średni czas ukończenia gry przez graczy wynosi około jednej godziny.

Zdobycie platynowego trofeum jest wyjątkowo proste, wystarczy bowiem przejść krótką historię, od czasu do czasu wykonując drobne minigry. Poziomy są krótkie, a sama rozgrywka przypomina tytuły studia Telltale Games. W grze nie ma dubbingu, więc dialogi trzeba czytać, co stanowi większość doświadczenia, jednak nie zajmuje to zbyt wiele czasu.

GramTV przedstawia:

Warto jednak zaznaczyć, że tematyka gry jest bardzo ciężka. The Light In The Darkness porusza trudne zagadnienia związane z Holokaustem i ma charakter edukacyjny, dlatego nie jest to lekka ani rozrywkowa produkcja, nawet jeśli zdobycie wszystkich trofeów na PSN jest wyjątkowo łatwe. Łącznie dostępnych jest 13 trofeów, w tym platyna, które można zdobyć w około godzinę w zależności od tego, ile uwagi poświęci się czytaniu i angażowaniu się w fabułę. Jeśli więc szukacie szybkiej i łatwej mechanicznie produkcji, w której błyskawicznie zdobędziecie platynowe trofeum, to The Light In The Darkness będzie idealnym wyborem.

Źródło:https://screenrant.com/playstation-free-easy-platinum-no-ps-plus/

Tagi:

News
zwiastun
PS4
PlayStation 4
PSN
PlayStation
darmowe gry
za darmo
PlayStation Store
PlayStation 5
trofea
PS5
gry za darmo
platyna
The Light In The Darkness
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

