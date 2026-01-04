Szukacie łatwej platyny na PlayStation? Spróbujcie tej darmowej gry

Od czasu do czasu na konsolach PlayStation pojawiają się darmowe gry, które nie wymagają subskrypcji PlayStation Plus. Część z nich to duże tytuły free-to-play, takie jak Genshin Impact czy Neverwinter, inne to mniejsze produkcje niezależne, jak choćby Coloring Book. Jeśli jednak szukacie całkowicie darmowej gry, którą da się splatynować podczas jednego posiedzenia to spieszymy z podpowiedzią.

Banalna platyna w The Light In The Darkness

The Light In The Darkness to całkowicie darmowa gra, w której zdobycie platynowego trofeum zajmuje około godziny. To narracyjna produkcja dostępna w PlayStation Store na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Niezależnie od wybranej konsoli, gra pozostaje darmowa i co ważne, nie wymaga PlayStation Plus. To emocjonalna i edukacyjna gra poruszająca temat Holokaustu, a jej wciągająca historia potrafi przykuć uwagę nawet wtedy, gdy ktoś sięga po nią głównie dla trofeów. Dla łowców trofeów szukających łatwej platyny to pozycja obowiązkowa. Średni czas ukończenia gry przez graczy wynosi około jednej godziny.