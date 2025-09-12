Zaloguj się lub Zarejestruj

Sztuczna inteligencja traci zwolenników. Duże korporacje wycofują się z AI

Mikołaj Berlik
2025/09/12 13:10
0
0

US Census Bureau odnotowało pierwszy tak duży spadek wdrożeń AI w korporacjach.

Najnowsze badania US Census Bureau wskazują, że największe przedsiębiorstwa w USA coraz rzadziej wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Jeszcze w czerwcu 2025 roku 14% badanych firm korzystało z AI, jednak w sierpniu wskaźnik spadł do 12% – to największy spadek, odkąd prowadzone są pomiary.

Sztuczna inteligencja traci zwolenników. Duże korporacje wycofują się z AI

AI cieszy się mniejszą popularnością w korporacjach

Badanie objęło 1,2 miliona firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Spadek zainteresowania nie dotyczy mniejszych przedsiębiorstw, gdzie adaptacja AI pozostała stabilna lub nieznacznie wzrosła. Zdaniem ekspertów decyzje dużych korporacji mogą wyznaczać kierunek całej branży, a dalsze rezygnacje z AI mogą zapoczątkować efekt kuli śnieżnej.

AI cieszy się mniejszą popularnością w korporacjach, Sztuczna inteligencja traci zwolenników. Duże korporacje wycofują się z AI

GramTV przedstawia:

Powodem ograniczania inwestycji może być niski zwrot z wdrożeń. Badania MIT z sierpnia pokazały, że w 95% firm implementacja AI nie przyniosła poprawy, a w niektórych przypadkach spowodowała straty. Tylko 5% biznesów zanotowało wyraźne zyski, najczęściej tam, gdzie powstały wyspecjalizowane narzędzia do rozwiązywania konkretnych problemów.

Jeżeli trend spadkowy się utrzyma, może to oznaczać początek pękania bańki AI. Eksperci od miesięcy przewidują, że na rynku zostanie zaledwie 1% firm, a reszta upadnie. Masowe zwolnienia i zastępowanie ludzi algorytmami mogą więc nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Źródło:https://www.apolloacademy.com/ai-adoption-rate-trending-down-for-large-companies/

Tagi:

News
badania
sztuczna inteligencja
AI
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112