Sztuczna inteligencja traci zwolenników. Duże korporacje wycofują się z AI

Najnowsze badania US Census Bureau wskazują, że największe przedsiębiorstwa w USA coraz rzadziej wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Jeszcze w czerwcu 2025 roku 14% badanych firm korzystało z AI, jednak w sierpniu wskaźnik spadł do 12% – to największy spadek, odkąd prowadzone są pomiary.

AI cieszy się mniejszą popularnością w korporacjach

Badanie objęło 1,2 miliona firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Spadek zainteresowania nie dotyczy mniejszych przedsiębiorstw, gdzie adaptacja AI pozostała stabilna lub nieznacznie wzrosła. Zdaniem ekspertów decyzje dużych korporacji mogą wyznaczać kierunek całej branży, a dalsze rezygnacje z AI mogą zapoczątkować efekt kuli śnieżnej.