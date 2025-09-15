Zaloguj się lub Zarejestruj

Szkło hartowane JETech 9H do Nintendo Switch 2 dostępne w promocji. Dwie sztuki kosztują teraz zaledwie 33 zł

Mikołaj Berlik
2025/09/15 17:30
Szkła ochronne JETech 9H do Nintendo Switch 2 wróciły na promocję w Amazon PL.

Szkła ochronne firmy JETech o twardości 9H przeznaczone dla Nintendo Switch 2 ponownie pojawiły się w promocji w Amazon PL. Zestaw dwóch sztuk można kupić w cenie 33 zł, co czyni go atrakcyjną opcją dla osób chcących zabezpieczyć ekran swojej konsoli.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Szkło ochronne na Nintendo Switch 2 – promocja w Amazon PL

Szkło hartowane JETech charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz zachowuje pełną czułość ekranu dotykowego. Promocja obejmuje dwie sztuki, a zamówienia realizowane są z darmową dostawą kurierem lub do paczkomatu InPost.

Dzięki zestawowi użytkownicy Nintendo Switch 2 mogą liczyć na skuteczną ochronę ekranu przy minimalnym koszcie. Obecna oferta w Amazon PL sprawia, że zakup dwóch szkieł jest bardziej opłacalny niż kupowanie pojedynczych sztuk w standardowej cenie.

Nintendo
promocja
Amazon
promocje
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

