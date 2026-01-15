Szefowie Warner Bros. wreszcie odkryli, dlaczego Joker 2 był porażką. Widzowie nie byli gotowi na taki film

Według Abdy film od początku był projektem ryzykownym, ale jednocześnie świadomym. Producentka podkreśla, że do dziś pozostaje jego zwolenniczką i nie traktuje go jako twórczej pomyłki. Jej zdaniem studio wzięło na siebie odpowiedzialność za decyzje, które ostatecznie doprowadziły do finansowej klęski.

Szefowie Warner Bros. Pictures zabrali głos w sprawie porażki filmu Joker: Folie à Deux. Pamela Abdy i Michael De Luca w rozmowie z The Wrap przekonują, że kontynuacja historii Arthura Flecka została źle zrozumiana przez widzów, a jej największym problemem okazała się zbyt odważna wizja artystyczna.

De Luca: To było podejście bardzo rewizjonistyczne. Być może zbyt rewizjonistyczne dla globalnej, mainstreamowej widowni, ale Todd Phillips i jego współscenarzysta Scott Silver zrobili coś, czego większość twórców kontynuacji unika. Zdecydowali się nie powtarzać tej samej historii. Ogromnie ich za to szanuję, choć ostatecznie film nie nawiązał więzi z publicznością.

Abdy: Naprawdę bardzo podobał mi się ten film. Nadal go lubię”

Michael De Luca tłumaczy natomiast, że kluczowym założeniem twórców było zerwanie z bezpiecznym schematem. Film miał nie powielać sukcesu pierwszej części, tylko zaproponować coś nowego, nawet jeśli oznaczało to odejście od oczekiwań masowej publiczności.

Szefowie Warner Bros. przyznają też, że część winy leży po stronie studia. Zrezygnowano z klasycznych pokazów testowych, ograniczając się do kameralnego seansu dla znajomych i rodziny. To sprawiło, że źle odczytano potencjalny odbiór filmu przez szeroką widownię. Dodatkowo reżyser Todd Phillips otrzymał pełną kontrolę nad ostateczną wersją obrazu oraz prestiżową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, co miało wzmocnić artystyczny charakter projektu.

Problemem okazał się jednak narastający negatywny szum. Wczesna premiera festiwalowa sprawiła, że krytyczne opinie krążyły w sieci na długo przed wejściem filmu do kin. Gdy produkcja trafiła do regularnej dystrybucji, wielu widzów było już nastawionych sceptycznie.

Kontrast z pierwszą częścią jest brutalny. Joker z 2019 roku zarobił ponad miliard dolarów i przyniósł Joaquin Phoenixowi Oscara. Folie à Deux zakończyło globalny bieg z wynikiem około 207 milionów dolarów przy budżecie sięgającym 200 milionów, generując dla studia straty liczone w setkach milionów.

Film nie zdobył również uznania branży nagród, kończąc swoją drogę ze Złotymi Malinami. Jedną z najbardziej komentowanych decyzji była zmiana tonu na musical oraz wprowadzenie postaci Harley Quinn granej przez Lady Gaga.

Na ten moment przyszłość Jokera i Harley Quinn w nowym DCU pozostaje niejasna. James Gunn nie zdradza planów wobec tych postaci, choć możliwe jest alternatywne wcielenie bohatera w Elseworlds. Niewykluczone, że Joker powróci w interpretacji Barry Keoghana w filmie Batman 2 reżyserowanym przez Matt Reevesa.