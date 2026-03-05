Nie będzie prequela wielkiej filmowej serii z Margot Robbie? Reżyser rezygnuje z projektu

Teraz producenci muszą znaleźć dla niego zastępstwo, albo projekt ostatecznie nie powstanie.

Nominowany do Oscara reżyser, Lee Isaac Chung, nie stanie za kamerą powstającego prequela serii Ocean’s. Filmowiec zakończył współpracę z wytwórnią Warner Bros. oraz studiem produkcyjnym LuckyChap Entertainment, które odpowiada za projekt rozwijany z udziałem Margot Robbie. Jak poinformowano, decyzja o rozstaniu zapadła na wczesnym etapie prac nad filmem. Ocean’s Eleven – prequel stanął pod znakiem zapytania po odejściu reżysera Według przedstawiciela Warner Bros. powodem odejścia reżysera są różnice kreatywne między twórcami a studiem:

To polubowne rozstanie wynikające z różnic kreatywnych. Wspólne oświadczenie Warner Bros. oraz LuckyChap podkreśla, że mimo zakończenia współpracy przy tym projekcie obie strony wciąż pozostają w dobrych relacjach i liczą na kolejne wspólne produkcje w przyszłości: Lee Isaac jest wyjątkowym talentem reżyserskim, a jego wizja i współpraca były niezwykle cenne dla Warner Bros. oraz LuckyChap podczas pracy nad tym projektem. Doświadczenie zdobyte przy tej produkcji tylko wzmocniło naszą chęć współpracy przy przyszłych przedsięwzięciach. Prequel serii Ocean’s pozostaje jednym z ważniejszych projektów w planach Warner Bros., szczególnie w kontekście planowanego przejęcia studia przez Paramount. Produkcja wciąż znajduje się w fazie rozwoju, a wytwórnia rozpoczęła już poszukiwania nowego reżysera, który przejmie stery nad filmem.

Szczegóły fabuły nadal pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że scenariusz przygotowała Carrie Solomon, a historia bazuje na postaciach stworzonych przez George’a Claytona Johnsona oraz Jacka Goldena Russella. Seria Ocean’s ma długą historię w Hollywood. Pierwszy film z tej franczyzy trafił do kin w 1960 roku i zgromadził na ekranie legendarną ekipę Rat Pack, w której znaleźli się między innymi Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford i Joey Bishop. W 2001 roku markę odświeżył Steven Soderbergh, rozpoczynając nową trylogię z udziałem George’a Clooneya, Brada Pitta, Matta Damona, Andy’ego Garcii i Julii Roberts. W 2018 roku do kin trafiła również kobieca odsłona cyklu z Sandrą Bullock, Anne Hathaway oraz Cate Blanchett w rolach głównych. Cztery najnowsze filmy z tej serii zarobiły łącznie ponad 1,4 miliarda dolarów na całym świecie. Lee Isaac Chung zdobył międzynarodowe uznanie dzięki filmowi Minari, który przyniósł mu nominacje do Oscara za reżyserię oraz scenariusz oryginalny. Produkcja zdobyła także nagrody jury oraz publiczności na festiwalu Sundance 2020, a następnie była wyróżniana m.in. przez Złote Globy i Critics’ Choice Awards. Film otrzymał sześć nominacji do Oscara i statuetkę dla Youn Yuh-jung za najlepszą rolę drugoplanową. Reżyser pracował później przy widowisku Twisters, które zaliczyło mocne otwarcie w amerykańskim box office z wynikiem ponad 81 milionów dolarów, a globalnie przekroczyło 370 milionów dolarów przychodu. W jego dorobku znajdują się także film Munyurangabo, prezentowany na festiwalu w Cannes, oraz odcinki seriali The Mandalorian i Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków.

