Szef Xboxa: "Podejmowałem jedne z najgorszych decyzji"

W wywiadzie udzielonym podczas PAX West (coroczna impreza gamingowa) Spencer wspomniał o swoich emocjach związanych ze strzelanką Destiny , która ewidentnie “nie zaiskrzyła” w jego rękach. Gra początkowo nie zrobiła na nim wrażenia, choć później docenił jej wartość po wydaniu pierwszego rozszerzenia. Szef Xboxa przyznał także, że miał wątpliwości co do ewentualnego sukcesu Guitar Hero, kiedy po raz pierwszy przedstawiono mu pomysł na grę muzyczną. Jego ocena, jak wiadomo, okazała się błędna. „Odpuściłem niektóre z najgorszych… na przykład podjąłem niektóre z najgorszych decyzji dotyczących wyboru gry” – mówi Spencer.

W rezultacie Destiny i Gutar Hero zostały wydane przez Activision (kolejno w 2014 i 2005). Przypomnijmy, że przejęcie wytwórni przez Microsoft nastąpiło dopiero w 2022 roku, za kilkadziesiąt milionów dolarów. Mimo tych pomyłek, Spencer stara się patrzeć w przyszłość, doceniając to, co osiągnęły zespoły deweloperskie. „Nie jestem typem osoby, która żałuje… staram się patrzeć w przyszłość i być pozytywnie nastawionym do rzeczy, które robimy”, wyjaśnia.