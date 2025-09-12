Szef Valve nie ma łatwo. Gracze Dota 2 nazywają go „noobem” i każą odinstalować grę

W świecie gier online, gdzie ostra wymiana zdań jest niemal codziennością, nawet osobistości branży nie są wolne od słownej krytyki ze strony współgraczy. Gabe Newell, współzałożyciel i prezes Valve, firmy stojącej za platformą Steam i wieloma kultowymi grami, ujawnił niedawno, że sam doświadcza ostrych komentarzy podczas rozgrywki w jeden z własnych tytułów.

Prezes Valve codziennie gra w Dota 2. Od społeczności słyszy jednak ostre słowa

Informacja wyszła na jaw podczas ceremonii otwarcia turnieju The International w Dota 2, który rozpoczął się 11 września 2025 roku. W krótkim materiale wideo poświęconym grze, jej społeczności i samemu wydarzeniu, Gabe Newell opowiadał o swoim zamiłowaniu do tytułu. Przy tej okazji, z charakterystyczną dla siebie ironią, wspomniał o otrzymywanych komentarzach od innych graczy. Z relacji wynika, że często słyszy rady typu „odinstaluj grę”, jest nazywany „noobem” lub słyszy życzenia, aby „umarł” w grze.