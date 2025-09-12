Zaloguj się lub Zarejestruj

Szef Valve nie ma łatwo. Gracze Dota 2 nazywają go „noobem” i każą odinstalować grę

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 18:00
Gabe Newell zdradza, co naprawdę słyszy od graczy w Dota 2.

W świecie gier online, gdzie ostra wymiana zdań jest niemal codziennością, nawet osobistości branży nie są wolne od słownej krytyki ze strony współgraczy. Gabe Newell, współzałożyciel i prezes Valve, firmy stojącej za platformą Steam i wieloma kultowymi grami, ujawnił niedawno, że sam doświadcza ostrych komentarzy podczas rozgrywki w jeden z własnych tytułów.

Gabe Newell
Gabe Newell

Prezes Valve codziennie gra w Dota 2. Od społeczności słyszy jednak ostre słowa

Informacja wyszła na jaw podczas ceremonii otwarcia turnieju The International w Dota 2, który rozpoczął się 11 września 2025 roku. W krótkim materiale wideo poświęconym grze, jej społeczności i samemu wydarzeniu, Gabe Newell opowiadał o swoim zamiłowaniu do tytułu. Przy tej okazji, z charakterystyczną dla siebie ironią, wspomniał o otrzymywanych komentarzach od innych graczy. Z relacji wynika, że często słyszy rady typu „odinstaluj grę”, jest nazywany „noobem” lub słyszy życzenia, aby „umarł” w grze.

Prezes Valve zdaje się być jednak niewzruszony tymi uwagami. Wyjaśnił, że postrzega je jako wyraz „entuzjazmu dla gry”.

Dota 2 stanowi część codziennej rutyny Gabe'a Newell'a. Jak sam podkreślił, gra w nią każdego dnia, właśnie ze względu na społeczność.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

