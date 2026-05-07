Szef Take-Two bierze na siebie winę za Civilization 7. "Pomyliliśmy się"

W przypadku 6. odsłony nadal było nieźle, aczkolwiek już nieco gorzej. Potem zaś przyszła 7. część, która była kompletną porażką.

Prezes Take-Two bierze na siebie winę za porażkę Civilization 7

Sid Meier’s Civilization 7 trafiło na rynek na początku 2025 roku – 9 lat po premierze poprzedniej odsłony. Przy tej okazji twórcy postanowili jednak wrócić do góry nogami znane dotychczas schematy. Porzucono więc możliwość wyboru jednej z historycznych cywilizacji, dając graczom możliwość ich zmiany wraz z postępami w rozgrywce. Był to ruch bardzo ryzykowny i ostatecznie nie opłacił się deweloperom z Firaxis Games. Dość powiedzieć, że ze wszystkich 54 201 recenzji na Steamie jedynie 47% ma charakter pozytywny. Dodatkowo w Civilization 7 gra obecnie mniej osób nie tylko niż w przypadku Civilization 6, ale nawet mającego już 16 lat Civilization 5.