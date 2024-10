Szef studia odpowiedzialnego za The First Descendant o porażkach wielkich projektów

Yong-hyun Park, czyli szef studia odpowiedzialnego za m.in. The First Descendant oraz Blue Archive udzielił wypowiedział się dla 4Gamer odnośnie rozwoju i oczekiwań wobec wielkich projektów. Dowiedzieliśmy się, że firma mocno bierze pod uwagę opinie fanów podczas wprowadzania zmian i nowości. Usłyszeliśmy również, że NEXON Games używa danych z rynku jedynie jako sugestię, a ważne decyzje są podejmowane na podstawie testów gier i odzewu społeczności.

Po wypowiedzi jednego z twórców Warhammer 40,000: Space Marine 2 odnośnie niespodziewanych porażek wielu ukończonych niedawno projektów temat powrócił , a tym razem poznaliśmy opinię szefa NEXON Games, czyli studia odpowiedzialnego za The First Descendant.

Poruszono także temat wysokobudżetowych projektów. Według twórcy The First Descendant na rynku nie ma wystarczającej liczby danych, aby z pewnością stwierdzić, że tego typu projekt zwróci się i odniesie duży sukces. Z odbioru ostatnich gier studia wynika, że ta strategia pomogła twórcom stworzyć gry, które zyskały sporą popularność. Inaczej to wygląda, gdy spojrzymy na oceny The First Descendant - na ponad 88 tysięcy opinii tylko 54 procent stanowią pozytywne recenzje.

Podsumowując, według szefa NEXON Games słuchanie się społeczności, dla której jest przeznaczona gra ma przynosić sukcesy, lecz w przyszłości okaże się, czy to prawda. W przyszłym roku studio ma wydać trzy nowe produkcje: Vindictus: Defying Fate, The First Berserker: Khazan oraz Dungeon & Fighter: Overkill.