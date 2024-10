Dlaczego Warhammer 40,000: Space Marine 2 odniósł sukces?

“Rynek gier niekoniecznie poszedł do przodu, ponieważ gry zawsze będą popularną rozrywką. Jako studio skupiamy się na podstawowych funkcjach przy tworzeniu gier. Wierzymy, że najważniejsze jest doświadczenie podczas korzystania z elementów, na których bazowany jest tytuł. Następnie dodajemy podstawową zawartość, w przypadku Space Marine są to postacie, walka wręcz oraz dystansowa i przeciwnicy. I to jest wszystko. Niektóre marki starają się dodać zbyt wiele elementów podczas rozwoju gry. Patrzą oni na najlepsze funkcje w innych produkcjach i starają się wszystkie dodać do jednego tytułu.”

Według wielu Tim Willits ma racje, co pokazują same liczby. Wspomniane wcześniej Black Myth: Wukong oraz Warhammer 40,000: Space Marine 2 sprzedały się w łącznej liczbie ponad 20 milionów kopii. Oceny obu gier również stoją na bardzo wysokim poziomie.