Szef Atari marzy o remasterze wczesnej gry Kojimy, ale sukces może być trudny

Rosen przyznał, że w idealnym scenariuszu Atari wydawałoby produkcje, które łączą potencjał wysokiej sprzedaży z entuzjazmem zespołu. Jednak często trzeba decydować, czy postawić na coś, co trafi do szerokiego grona odbiorców, czy raczej na projekt skierowany do węższej, oddanej społeczności fanów.

Jeśli kierujesz się tylko liczbami, niszczysz ducha firmy. Jeśli kierujesz się tylko pasją, często nie masz firmy” – podkreślił.

Wśród gier, które chciałby zobaczyć w nowych wersjach, Rosen wymienił Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle i Snatchera. Pierwsza z nich, wydana na Saturna, łączyła elementy RPG z walkami turowymi i dziś uznawana jest za jeden z najbardziej ambitnych projektów Segi, mimo że jej powstawaniu towarzyszyły ogromne problemy i tragedie w zespole deweloperskim. Seria Ogre Battle, zapoczątkowana na SNES-ie, zdobyła uznanie jako unikatowe połączenie strategii czasu rzeczywistego i RPG. Dziś prawa do niej należą do Square Enix, więc ewentualny remaster raczej nie powstałby pod skrzydłami Atari.

Z kolei Snatcher to dzieło młodego Hideo Kojimy – cyberpunkowa przygodówka z 1988 roku, która do dziś uchodzi za jedną z najlepszych gier w tym gatunku i wprowadziła wiele motywów później rozwiniętych w serii Metal Gear Solid.