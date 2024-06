Szef Arkane Austin nie składa broni i najwyraźniej pracuje już nad kolejną grą

Deweloper cieszy się również, że część graczy wróciła do Redfall po finałowej aktualizacji.

Smith we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformował, że docierają do niego informacje o ludziach grających w „oczyszczoną” i „ostateczną” wersję Redfall. Deweloper przyznał, że tego typu wiadomości są dla niego „zastrzykiem energii”. Na pewno przyda się ona w trakcie prac nad kolejną grą.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Microsoft zaczął zwracać graczom pieniądze za anulowane DLC do Redfall . Tuż przed weekendem Harvey Smith – szef zamkniętego przez amerykańską firmę studia Arkane Austin – opublikował natomiast wpis, w którym dał wyraźnie do zrozumienia, że nie zamierza składać broni. Amerykański deweloper najwyraźniej już pracuje nad nową grą.

Były szef Arkane Austin najwyraźniej znalazł już nowe zajęcie po zamknięciu wspomnianego studia przez Microsoft. W przytoczonym wyżej wpisie deweloper poinformował bowiem, że „nie może doczekać się” aż będzie mógł ujawnić, co będzie robił w przyszłości . Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych informacji na temat przyszłości Smitha.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutowało w maju 2023 roku na PC i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja dostępna jest również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat gry Arkane Austin, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…

