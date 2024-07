Szczegóły 1. sezonu XDefiant. Nowa frakcja znana z Rainbow Six, premiera trybu rankingowego i nie tylko

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o ogromnej bazie graczy darmowej strzelanki Ubisoftu . Do gry trafił w ostatnim czasie również nowy tryb, Team Deathmatch . Tymczasem już dzisiaj wystartuje 1. sezon XDefiant, a wśród atrakcji znajduje się między innymi nowa frakcja znana z Rainbow Six Siege.

XDefiant z masą nowości w 1. sezonie. Frakcja GSK, tryb rankingowy, nowe mapy i więcej

Już dzisiaj o godzinie 15:00 czasu polskiego zadebiutuje 1. sezon XDefiant. Darmową strzelankę urozmaici między innymi nowa frakcja GSK, którą z pewnością kojarzą miłośnicy Rainbow Six Siege. Operatorzy będą mieli do dyspozycji drut kolczasty pod napięciem, system aktywnej ochrony czy tarczę taktyczną G52. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotował dla graczy Ubisoft.

W Sezonie 1 nadchodzą operatorzy GSK, wchodzący w skład oddziału Rainbow, żeby zakłócić działania wrogów. Stosuj drut kolczasty pod napięciem w celu odcięcia dostępu do terenu, niszcz urządzenia wroga dzięki systemom aktywnej ochrony oraz oślepiaj wrogów tarczą taktyczną G52. – czytamy na oficjalnej stronie Ubisoftu.

Zainteresowani mogą bowiem spodziewać się trzech nowych map: Clubhouse, które zadebiutuje ze startem 1. sezonu, a także Daytona i Rockefeller, które zostaną dodane już w trakcie jego trwania. Ponadto XDefiant otrzyma tryb Capture the Flag, a także nową przepustką bitewną. Nie zabraknie oczywiście kolejnych broni i nowych poziomów ich mistrzostwa.