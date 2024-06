XDefiant ma już ogromną bazę graczy. Ubisoft ujawnia wynik strzelanki

Guillemot został również zapytany o to, jak widzi przyszłość XDefiant. CEO Ubisoftu przyznał, że chciałby widzieć strzelankę w „poważnym e-sporcie”, choć patrząc w szerszej perspektywie, przed zespołem „jeszcze długa droga”.

Cóż, poza tym, że będzie stale aktualizowany, z różnymi doświadczeniami i zoptymalizowaną rozgrywką, chciałbym zobaczyć go [XDefiant - dop. red.] w poważnym e-sporcie. Ale tak naprawdę dla takiej gry nie ma ograniczeń co do jej przyszłości. Mamy fantastyczny zespół, który słucha naszych graczy i komunikuje się z nimi, co jest niezwykle ważne. Zaczęliśmy mocno, ale przed nami jeszcze długa droga i jestem podekscytowany, że możemy sprostać temu wyzwaniu. – wyznał CEO Ubisoftu.