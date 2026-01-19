Rosja zakaże GTA 6? Problemem nie przemoc, a... męski striptiz

Gry Rockstar Games od zawsze kojarzone są z kontrowersjami. Twórcy Grand Theft Auto z lubością wplatają w swoje produkcje różne wątki, o których potem bywa głośno w mainstreamowych mediach.

Wydaje się, że w przypadku Grand Theft Auto 6 nie będzie inaczej. A może nawet już nie jest, bo najwyraźniej nadchodząca produkcja zdążyła już zdenerwować politycznych włodarzy z Rosji. Grand Theft Auto 6 deprawuje rosyjską młodzież? Rosja jako kraj sam siebie kreuje od dawna jako ostoję “normalności” oraz norm konserwatywnych. Z tego też powodu zgorszenie u tamtejszych polityków i działaczy wywołał fakt, iż w GTA 6 mają pojawić się sceny męskiego striptizu. Do bezwzględnego działania wezwał więc władze Michaił Iwanow, wiceprzewodniczący Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego, czyli organu podlegającego pod Rosyjski Kościół Prawosławny, który z kolej jest mocno powiązany z władzą na Kremlu.

W rozmowie z NEWS Iwanow grzmiał, krytykując twórców GTA za próby “demoralizacji młodzieży”: Twórcy GTA VI celowo umieszczają w swoim produkcie treści destrukcyjne i wulgarne, co jest całkowicie nieakceptowalne z punktu widzenia moralnego zdrowia społeczeństwa. Dotyczy to również planowanego włączenia scen męskiego striptizu do gry, co stanowi bezpośrednie i cyniczne naruszenie podstawowych norm moralnych i tradycyjnych wartości duchowych. Dopuszczanie takich treści jest równoznaczne z deprawacją młodego pokolenia. Musimy albo nałożyć surowe ograniczenia prawne na dystrybucję takich gier w Rosji, albo zobowiązać wydawców do wydania specjalnych wersji na nasz rynek, oczyszczonych z niemoralnych treści.

Najbardziej intrygujący jest fakt, że Iwanowowi w GTA 6 przeszkadza męski striptiz. Nie przeszkadza mu jednak przemoc, narkotyki, śmierć czy też kobieca nagość, które również są nieodłącznym elementem serii Grand Theft Auto. Najwyraźniej pozostałe wspomniane aspekty, w rozumieniu rosyjskiego działacza, nie mają tak destrukcyjnego wpływu na umysły dzieci. Bo przecież w innym wypadku również by o nich wspomniał, prawda? Wiceprzewodniczący Soboru domaga się reakcji w związku z próbami podważania rosyjskich wartości: Popularność GTA czyni je szczególnie niebezpiecznym narzędziem wpływu. Musimy wykazać się odpowiedzialnością obywatelską i zapobiec temu, by pod pozorem rozrywki nasze dzieci były kupowane za truciznę korupcji i pobłażliwości. Nie możemy marnować pieniędzy na produkty, które podważają nasze wartości. Znamienne jest to, że nawet w innych krajach twórcy gier są zmuszeni rozważyć wprowadzenie systemów weryfikacji wieku z powodu coraz surowszych przepisów. Naszym obowiązkiem jest być w tej kwestii jeszcze bardziej zasadniczymi. Grand Theft Auto ukaże się 19 listopada 2026 roku na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pytanie, czy wtedy grę otrzymają również użytkownicy z Rosji?

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

