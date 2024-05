Szalony opis fabuły Venoma 3. Pojawi się słynny bohater, a także potomek Carnage'a

Ten rok pod względem filmów superbohaterskich potencjalnie mógł należeć do Sony Picture i ich uniwersum Spider-Mana. Za nami już premiera nieudanej Madame Web, ale niekorzystny trend wytwórnia może przełamać Venomem: The Last Dance, a w grudniu Kravenem Łowcą. Niedawno studio udostępniło nowe logo trzecich przygód Eddiego Brocka i jego symbionta, które ujawniło kolejnego przeciwnika. Teraz do sieci trafił nowy opis fabuły, który jest bardziej szalony, niż można byłoby przypuszczać. Uwaga na możliwe spoilery!

Venom 3 – nowy opis fabuły

Już na wstępie warto zaznaczyć, że opis historii do filmu Venom 3 nie został jak na razie potwierdzony, więc poniższe informacje warto traktować w kategorii plotki. Dowiadujemy się z niego, że głównym motywem będzie próba zabicia 10-letniego Petera Parkera przez Venoma. Dlaczego? Okazuje się, że Spider-Man zabija symbionty w każdej z równoległych rzeczywistości. Eddie Brock i Venom nie chcą dopuścić do tego samego w swoim świecie, dlatego postanawiają odnaleźć chłopaka i go porwać.