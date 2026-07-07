Jeden z największych problemów MCU zostanie naprawiony w nowym filmie? To ostatnia szansa dla Marvela

Oprócz tej produkcji to w kinach zadebiutują już tylko dwie nowe odsłony serii Avenegrs.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień może być dla Marvela czymś więcej niż kolejną odsłoną przygód Petera Parkera. Nowy film z Tomem Hollandem ma szansę naprawić problem, który towarzyszył bohaterowi praktycznie od początku jego obecności w MCU. Spider-Man: Całkiem nowy dzień – film naprawi jeden z największych problemów uniwersum Marvela? Peter Parker w wykonaniu Toma Hollanda nigdy nie funkcjonował w filmowym uniwersum Marvela całkowicie samodzielnie. W Spider-Man: Homecoming jego historia była mocno powiązana z Tonym Starkiem, który stał się dla młodego bohatera mentorem i jednocześnie łącznikiem z większym światem Avengers. W Spider-Man: Daleko od domu podobną rolę przejął Nick Fury, wciągając Petera w globalną intrygę szpiegowską. Z kolei Spider-Man: Bez drogi do domu postawił na multiversum i powroty znanych twarzy z wcześniejszych filmowych wersji Człowieka-Pająka.

Problem w tym, że przy całym rozmachu MCU zabrakło miejsca na coś, co od lat stanowi fundament komiksowego Spider-Mana. Chodzi o codzienne życie Petera Parkera i ludzi, którzy istnieją wokół niego nie tylko po to, aby reagować na jego decyzje. Filmy z Hollandem dały widzom Neda, MJ i ciocię May, ale bardzo rzadko pozwalały im funkcjonować jako pełnoprawnym bohaterom z własnymi ambicjami, konfliktami i problemami. W komiksach cywilne życie Petera bywa równie ważne jak jego działalność w kostiumie Spider-Mana. Harry Osborn, Flash Thompson, Gwen Stacy czy redakcja Daily Bugle nie są wyłącznie dodatkami do superbohaterskich pojedynków. To postacie i miejsca, które kształtują Petera, komplikują jego wybory i przypominają, że za maską kryje się człowiek próbujący jednocześnie studiować, pracować, płacić rachunki i utrzymywać relacje z bliskimi. MCU przez długi czas traktowało ten aspekt zbyt powierzchownie. Ned i MJ często pełnili funkcję wsparcia komediowego albo osób, które trzeba uratować, gdy fabuła potrzebowała emocjonalnej stawki. Nawet śmierć May została podporządkowana przede wszystkim przemianie Petera i nowemu odczytaniu słynnej lekcji o odpowiedzialności. To oczywiście ważny moment dla głównego bohatera, ale jednocześnie przykład tego, jak mało przestrzeni otrzymywały osoby z jego otoczenia.

GramTV przedstawia:

Spider-Man: Całkiem nowy dzień znajduje się jednak w wyjątkowo dobrym miejscu, aby ten schemat przełamać. Finał Spider-Man: Bez drogi do domu sprawił, że świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Zaklęcie Doktora Strange’a odcięło go od dawnych relacji, ale równocześnie stworzyło narracyjny reset, którego seria bardzo potrzebowała. Skoro nowy film rozgrywa się cztery lata po tamtych wydarzeniach, Ned i MJ mogli przez ten czas pójść własnymi drogami, rozpocząć studia, pomyśleć o karierze i zbudować życie niezależne od Petera. To może całkowicie zmienić dynamikę między dawną trójką przyjaciół. Gdy Peter ponownie spotka MJ i Neda, nie będzie już wracał do relacji, którą dobrze zna. Dla nich stanie się kimś obcym, a kontakt ze światem Spider-Mana może oznaczać nie powrót do starych ról, lecz początek zupełnie nowych konfliktów. Oczywiście Marvel nadal może popełnić ten sam błąd. Zapowiedzi sugerują, że antagonistyczna siła ponownie uderzy w MJ, co łatwo mogłoby sprowadzić ją do roli osoby wymagającej ratunku. Ned ma natomiast interesować się Spider-Manem na tyle mocno, że przygotowuje własną tablicę z teoriami i powiązaniami. Przy obecności Punishera, granego przez Jona Bernthala, oraz Hulka, w którego ponownie wciela się Mark Ruffalo, istnieje też ryzyko, że poboczni bohaterowie zostaną zepchnięci na dalszy plan przez większe nazwiska MCU. Właśnie dlatego Spider-Man: Całkiem nowy dzień może okazać się tak istotny dla przyszłości filmowego Petera Parkera. Jeżeli Destin Daniel Cretton wykorzysta reset po Bez drogi do domu nie tylko do pokazania samotniejszego Spider-Mana, ale też do rozbudowania świata wokół niego, Marvel wreszcie może zbliżyć tę wersję bohatera do komiksowego pierwowzoru. Nie chodzi wyłącznie o kolejnego złoczyńcę, efektowne sceny akcji i występy znanych postaci. Chodzi o to, aby Peter Parker miał do czego wracać, kogo tracić i z kim naprawdę się ścierać. Przypomnijmy, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.