System Shock Remake trafi do większej liczby graczy. Gra zmierza na nowe platformy

Posiadacze Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 mogą już zacierać ręce.
Firma Nightdive Studios, znana z odświeżania klasyków gier wideo, ogłosiła dobrą wiadomość dla fanów gatunku FPS i RPG. Remake gry System Shock ma trafić na dwie konsole – Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2 – jeszcze w tym roku.
System Shock Remake zmierza na Nintendo Switch i Switch 2 – premiera jeszcze w tym roku
System Shock to klasyczne RPG z połączeniem wciągającego symulatora, którego odświeżona wersja pierwotnie miała swoją premierę na komputerach osobistych w 2023 roku. Rok później tytuł trafił również na platformy PlayStation i Xbox. Remake cechuje się gruntownym odświeżeniem oprawy wizualnej, efektów dźwiękowych oraz ścieżki muzycznej.
System Shock to pełnoprawny remake przełomowego oryginału z 1994 roku, łączący kultową rozgrywkę z zupełnie nową grafiką HD, zaktualizowanym sterowaniem, przerobionym interfejsem oraz zupełnie nowymi dźwiękami i muzyką. Głosu SHODAN użyczyła nawet ta sama aktorka głosowa, wcielając się w rolę jednej z najbardziej kultowych antagonistek w historii gier. Doświadcz odrodzenia jednej z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych gier, jakie kiedykolwiek stworzono.
Premiera na konsolach Nintendo wprowadzi dodatkowe funkcje, które zwiększą komfort rozgrywki. Najważniejszą nowością dostępną dla obydwu platform jest wsparcie dla celowania żyroskopowego. Wersja dedykowana Nintendo Switch 2 będzie działała w rozdzielczości 1080p, zapewniając przy tym płynne 60 klatek na sekundę. Dodatkowo, gracze na Switch 2 otrzymają pełne wsparcie dla myszki. Studio Nightdive obiecuje również zaimplementować szereg innych „funkcji, o które prosiła społeczność”.
Co więcej, wydawca podjął decyzję dotyczącą fizycznego wydania gry na Switch 2. Kopie gry będą dystrybuowane na kartridżach. Dokładna data premiery System Shock Remake na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 nie została jeszcze ujawniona.
