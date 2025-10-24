System Shock Remake trafi do większej liczby graczy. Gra zmierza na nowe platformy

Firma Nightdive Studios, znana z odświeżania klasyków gier wideo, ogłosiła dobrą wiadomość dla fanów gatunku FPS i RPG. Remake gry System Shock ma trafić na dwie konsole – Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2 – jeszcze w tym roku.

System Shock Remake zmierza na Nintendo Switch i Switch 2 – premiera jeszcze w tym roku

System Shock to klasyczne RPG z połączeniem wciągającego symulatora, którego odświeżona wersja pierwotnie miała swoją premierę na komputerach osobistych w 2023 roku. Rok później tytuł trafił również na platformy PlayStation i Xbox. Remake cechuje się gruntownym odświeżeniem oprawy wizualnej, efektów dźwiękowych oraz ścieżki muzycznej.