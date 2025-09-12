Zaloguj się lub Zarejestruj

System of a Down zagrają w Polsce. Koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/12 11:00
Kultowy zespół System of a Down wraca do Polski. Koncert odbędzie się w ramach europejskiej trasy zaplanowanej na 2026 rok.

System of a Down ogłosili szczegóły swojej nowej trasy koncertowej po Europie. Zespół wystąpi 18 lipca 2026 na Stadionie Narodowym w Warszawie, a wraz z nimi na scenie pojawią się Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska i między innymi na ich stronie można będzie kupić bilety w przedsprzedaży.

Europejska trasa amerykańskiego zespołu rozpocznie się 29 czerwca w Sztokholmie i obejmie największe europejskie areny w tym Stade de France w Paryżu i Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Podczas wszystkich koncertów gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a show otworzy Acid Bath. Organizatorzy zapowiadają też jeden wyjątkowy koncert, którego szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.

Lada moment rozpocznie się przedsprzedaż biletów. Jak podaje portal Eska Rock, wejściówki można będzie na być w następujących miejscach:

  • przedsprzedaż na stronie System of a Down: 16 września 2025, godz. 12:00
  • przedsprzedaż na stronach Queens of Stone Age i Acid Bath: 16 września 2025, godz. 12:00
  • przedsprzedaż dla klientów City Handlowy: 17 września 2025, godz. 12:00
  • przedsprzedaż Ticketmaster Polska: 18 września 2025, godz. 12:00
  • sprzedaż ogólna: 19 września 2025, godz. 12:00 na systemofadown.com i livenation.pl

Będzie to dopiero czwarty koncert System of a Down w naszym kraju. Pierwszy raz formacja pojawiła się w Katowickim Spodku w 1988 roku. SOAD byli wówczas supportem Slayera. Koncert był na tyle kontrowersyjny, że wokalista Serj Tankian wspomniał o nim w swojej późniejszej autobiografii. Kolejny występ zaliczyli na Atlas Arenie w Łodzi w 2013 roku i był to pierwszy solowy koncert zespołu w Polsce. W 2017 na krakowskiej Tauron Arenie wystąpili podczas Impact Festival. W 2020 roku miał się odbyć w Krakowie czwarty koncert System of a Down, ale został on odwołany z powodu pandemii, dlatego to właśnie Warszawski występ zaplanowany na 2026 rok, będzie czwartą wizytą SOAD w naszym kraju.

Źródło:https://www.eskarock.pl/radar/system-of-a-down-zagraja-w-polsce-w-2026-zespol-oglosil-trase-koncertowa-po-europie-aa-yX29-ekAP-pje5.html

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

