System of a Down zagrają w Polsce. Koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym

System of a Down ogłosili szczegóły swojej nowej trasy koncertowej po Europie. Zespół wystąpi 18 lipca 2026 na Stadionie Narodowym w Warszawie, a wraz z nimi na scenie pojawią się Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska i między innymi na ich stronie można będzie kupić bilety w przedsprzedaży.

System of a Down zagrają w Polsce

Europejska trasa amerykańskiego zespołu rozpocznie się 29 czerwca w Sztokholmie i obejmie największe europejskie areny w tym Stade de France w Paryżu i Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Podczas wszystkich koncertów gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a show otworzy Acid Bath. Organizatorzy zapowiadają też jeden wyjątkowy koncert, którego szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.