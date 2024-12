Symulator alchemika dostał ogromny, darmowy update. Potion Craft z masą nowości

Miłośnicy Potion Craft mogą mieć powody do zadowolenia. Deweloperzy udostępnili już bowiem ogromną aktualizację „Zaczarowany ogród 2.0”, która wprowadza masę nowości. Darmowy update zmienia między innymi sposób działania ogrodów, by dać graczom większą kontrolę nad hodowanymi składnikami.

Od teraz możecie wybierać, co dokładnie chcecie zasadzić w swoim zaczarowanym ogrodzie. Zanim zbierzecie składniki, będziecie musieli zadbać o odpowiednią pielęgnację roślin, podlewając je. Dzięki tej zmianie będziecie mogli lepiej zarządzać zapasami składników, których używacie szczególnie często. – czytamy w opisie aktualizacji.

Ponadto fani Potion Craft mogą liczyć na zupełnie nowy system talentów z ponad 50 świeżymi talentami. Każdy z nich ma unikalne efekty na poziomie od 1 do 20. Jeden z nich można ulepszać bez końca. Przeprojektowano również zdobywanie doświadczenia – gracze otrzymają więcej XP za nowe czynności.

Przeprojektowaliśmy też w znacznym stopniu zdobywanie doświadczenia, którego od teraz otrzymacie więcej za nowe czynności. Koszt 1 ulepszenia talentu będzie stale wynosił 1 punkt talentów, więc powinniście zauważyć sporą różnicę w sposobie podnoszenia ich poziomów.To nie wszystko! Jeśli w trakcie gry zechcecie wypróbować nową kombinację talentów, od teraz będziecie mogli to zrobić. Za opłatę w złocie będzie można zresetować punkty talentów, by znaleźć zestaw, który najlepiej pasuje do waszego stylu gry!