Potion Craft: Alchemist Simulator debiutuje w wersji 1.0. Gra cieszy się ogromną popularnością

Potion Craft: Alchemist Simulator już podczas pobytu w Early Access nieźle namieszało na rynku. Gra autorstwa ekipy niceplay games spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Dowodzi temu masa pozytywnych recenzji, a wszystko wskazuje na to, że teraz będzie jeszcze lepiej. Tytuł w końcu wyszedł na światło dziennie w pełnej krasie, a wersja 1.0 jest już dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox. Warto zaznaczyć, że gra jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem.

Pełna wersja Potion Craft: Alchemist Simulator jest już dostępna

Potion Craft: Alchemist Simulator najłatwiej określić jako symulator alchemika. W trakcie zabawy gracz dostaje szeroki wachlarz narzędzi i składników, przy pomocy których może tworzyć własne mikstury i eliksiry. To jednak nie koniec zabawy, bowiem odpowiedzialni jesteśmy również za prowadzenie sklepu z naszymi wyrobami. Ponadto tytuł urzeka oryginalną, stylizowaną na średniowieczne ryciny, oprawą graficzną. Całości dopełnia nastrojowa ścieżka dźwiękowa.



„Opracuj swoje mikstury. Zmiel składniki i dokładnie wymieszaj je w swoim kociołku. Podgrzej węgiel. Zagotuj recepturę i wymieszaj. Dodaj bazę: wodę, olej lub… dowolny składnik. Gratulujemy pierwszej mikstury! Nie było wcale tak trudno, prawda? Teraz spróbuj opanować miksturę do perfekcji!” – czytamy w opisie gry.



Warto wspomnieć, że wyłącznie na Steam Potion Craft: Alchemist Simulator doczekało się już ponad 11 tys. recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 92%, to pozytywne opinie. Od razu widać, że mamy tutaj do czynienia z niezależnym hitem.



Dajcie znać, jeśli mieliście już okazję zagrać w Potion Craft: Alchemist Simulator. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki.