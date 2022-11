Symbiogenesis – projekt autorstwa Square Enix bazujący na NFT

Czyli to, co gracze kochają najbardziej.

Symbiogenesis zdobyło sporo uwagi ze względu na spekulacje mówiące o tym, że może być to projekt bazujący na marce Parasite Eve. Square Enix postanowił jednak rozwiać wątpliwości, wyjaśniając, że są to błędne przypuszczenia. Symbiogenesis ma być bowiem tworem, eksperymentującym z technologią NFT. Cóż może z tego wyjść? O tym przekonamy się dopiero wiosną przyszłego roku. Wiemy jednak, jaki stosunek do NFT mają gracze i raczej nie spodziewam się optymistycznego przyjęcia.

Symbiogenesis to projekt autorstwa Square Enix bazujący na NFT

Wraz z powyższą informacją Square Enix podzielił się też krótki trailerem poświęconym Symbiogenesis. Sam projekt określają mianem - NFT Collectible Art Project. Do materiału dorzucili jeszcze jeden zwrot – Untangle the Story, co możemy przetłumaczyć jako – rozwikłaj historię. Trzeba przyznać, że całość brzmi dość enigmatycznie.



Najprawdopodobniej więcej szczegółów na temat Symbiogenesis otrzymamy w nadchodzących miesiącach. Premiery powinniśmy spodziewać się wiosną przyszłego roku. Poczekamy, zobaczymy, ale muszę przyznać, że nie widzę zbyt entuzjastycznego przyjęcia tego projektu wśród społeczności.

