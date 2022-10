Syberia: The World Before wkrótce na konsolach. A to Edycja kolekcjonerska

Syberia: The World Before zadebiutowała 18 marca na pecetach. Okazuje się, że ostatnia część legendarnej serii już niebawem trafi też na PlayStation 5 i Xboksa Series X/S. Premiery przygodówki na tych platformach należy spodziewać się 15 listopada. Natomiast 30 listopada do graczy ma trafić Edycja kolekcjonerska gry. Jej zawartość zaprezentowano już dość dawno temu, ale jeśli ktoś przegapił, to szczegóły znajdziecie poniżej.

W ramach kolekcjonerki otrzymamy Syberię na wybraną platformę (PC, PS5, Xbox Series X) oraz następujące dodatki: steelbooka, obracaną figurkę z Kate i Daną, pozytywkę, mapę Vaghen, litografię, artbooka, breloczek, pocztówki, cyfrowy soundtrack i cyfrowy scenariusz prologu.

Syberia: The World Before – recenzja na GRAM-ie

Warto też wspomnieć, że na GRAM.pl publikowaliśmy recenzję The World Before na PC. Nasz redaktor wśród atutów produkcji wymienia wciągającą historię, dwie bohaterki i interesujące dialogi, a zrzędzi na jakość grafiki, kamerę i kiepską optymalizację. Pełen tekst przeczytacie pod tym adresem.