Świnka Peppa znów zostanie starszą siostrą

To powinno zostać uznane za wiadomość dnia.

Uwaga, świat zatrzymał się na chwilę – Mama Świnka spodziewa się dziecka. Tak, dobrze czytacie. Rodzina Świnki Peppy oficjalnie się powiększa, główna bohaterka będzie mieć kolejne rodzeństwo. Radosną nowinę ogłosiła Morwenna Banks, aktorka użyczająca głosu bohaterce w kultowej kreskówce. Nowy członek rodziny ma pojawić się latem tego roku.

Mama Świnki Peppy jest w ciąży

Czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? Na razie pozostaje to tajemnicą, ale jedno jest pewne – Peppa dostanie rodzeństwo. A to oznacza, że Tata Świnka może szykować się na jeszcze więcej chaosu w domu. Serial od 20 lat uczy dzieci na całym świecie, jak wygląda życie rodzinne, więc możemy spodziewać się całego sezonu pełnego wózków, pieluch i wiecznego „chrum chrum” w tle.