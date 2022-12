Świnka Peppa: Światowe Przygody z datą premiery

Zdaję sobie sprawę z tego, że świnka Peppa wzbudza mieszane emocje. Nie wszyscy dorośli pałają miłością do bohaterki i z pewnością nieraz zdarzyło się, że nie byliście w stanie znieść jej głosu. Większość dzieciaków uwielbia przygody rezolutnej bohaterki i jej przyjaciół. Już wkrótce Wasze pociechy otrzymają szansę poznania dalszych przygód słynnej rodziny. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Świnka Peppa: Światowe Przygody zabierze nas w podróż dookoła świata

Wydana w 2021 roku gra – Moja Znajoma Świnka Peppa – spotkała się z dość ciepłym przyjęciem. Twórcy z Petoons Studio oraz ekipa wydawnicza Outright Games postanowili pójść za ciosem i wydać kolejną część serii. Świnka Peppa: Światowe Przygody to gra przygodowa o charakterze familijnym. Tym razem opowieść zabierze nas w podróż po całym świecie. Interesująca pozycja, która z pewnością zainteresuje młodszych graczy.



„Nowy Jork wzywa – tak samo jak Paryż, Australia, Londyn i podróż dookoła świata po innych ciekawych miejscach do zabawy! Wraz ze swoją przyjaciółką Peppą możesz robić pizzę we Włoszech, przejść się bulwarem Hollywood, popłynąć statkiem wycieczkowym i nie tylko!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Gra Świnka Peppa: Światowe Przygody zadebiutuje na rynku 23 marca, a produkcja będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.