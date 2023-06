Świetnie przyjęta ubiegłoroczna nowość za darmo na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odbiorem prezentu

W cyfrowym sklepie Fanatical pojawiła się kolejna gra, którą użytkownicy komputerów osobistych mogą odebrać całkowicie za darmo. Tym razem swoją cyfrową bibliotekę możecie wzbogacić o całkowicie nowy tytuł, który w pełnej wersji zadebiutował w grudniu 2022 roku (wcześniej gra była we wczesnym dostępie). Mowa o Alchemy Garden, które zebrało bardzo dobre opinie od użytkowników na Steamie, a teraz grę możecie zdobyć bez żadnych opłat. Promocja ważna jest tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć z odebraniem klucza, który wykorzystanie na platformie Steam.

Twórz magiczne mikstury i sprzedawaj je we własnym sklepie alchemicznym! Odkrywaj świat i zbieraj rośliny, aby odkrywać nowe przepisy! Zadbaj o swój własny ogród alchemii i udekoruj sklep, jak chcesz w tej grze symulacyjnej życia!

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem darmowej gry, to udajcie się pod ten adres, zalogujcie na swoje konto i wyraźcie zgodę, aby zapisać się do newslettera. Następnie kliknijcie w „Add to cart” i postępujcie zgodnie z następnymi poleceniami. Po sfinalizowaniu transakcji otrzymacie klucz Alchemy Garden do wykorzystania na Steamie. Promocja trwa do 22 czerwca lub wyczerpania zapasów kluczy.