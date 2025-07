Świetnie oceniana polska strategia otrzyma masę nowości. Nadchodzi aktualizacja i DLC

Fani Against the Storm mogą już zacierać ręce.

Jednym z elementów nadchodzącej Aktualizacji 1.8 jest wprowadzenie The Commons. Ta nowa funkcja stanowi wspólną przestrzeń, gdzie mieszkańcy osady będą mogli zaspokajać potrzeby usługowe, takie jak rozrywka, luksus czy religia. Rozwiązanie to zaoferuje nowe opcje zarządzania, choć zapewni nieco mniejszą premię do wskaźnika zadowolenia.

Against the Storm przygotowuje się na krok naprzód wraz z nadchodzącą aktualizacją 1.8, nazwaną Commons Update. Deweloperzy ogłosili, że ta obszerna łatka zostanie udostępniona 31 lipca. Tego samego dnia w ręce graczy trafi DLC – Nightwatchers.

Aktualizacja 1.8 przyniesie również dodatkowe sloty na projekty w panelu nagród za reputację na poziomie prestiżu 12 i wyższym, a także na kamień węgielny na poziomie 13 i wyższym. Kolejnym usprawnieniem jest opcja priorytetyzacji zbierania nagród z Glade Events. Ponadto do świata Against the Storm zostaną wprowadzone Nietoperze, a niektóre z budynków otrzymają nowy wygląd nawiązujący do architektury nowego, grywalnego gatunku, który dostępny będzie w ramach DLC Nightwatchers.