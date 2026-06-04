Świetne wieści dla fanów nowego Obcego. Na to właśnie czekaliśmy

Gwiazda serialu potwierdziła, że w końcu ruszyły prace na planie drugiego sezonu Obcy: Ziemia.

Fani serialu Obcy: Ziemia wreszcie doczekali się konkretów dotyczących przyszłości produkcji. Jeden z aktorów potwierdził, kiedy ruszą zdjęcia do drugiego sezonu, rozwiewając tym samym wątpliwości, które narastały od momentu oficjalnego przedłużenia serii. Obcy: Ziemia – prace na planie ruszą już niebawem Akcja Obcy: Ziemia, pierwszego serialu osadzonego w kultowym uniwersum Obcego, rozgrywa się w 2120 roku, czyli dwa lata przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie z 1979 roku. Fabuła koncentruje się na grupie bohaterów związanych z projektem Prodigy, którego celem jest osiągnięcie nieśmiertelności poprzez przenoszenie ludzkiej świadomości do syntetycznych ciał. Szczególną rolę odgrywają tak zwani Zagubieni chłopcy, czyli śmiertelnie chore dzieci, które otrzymały nowe życie w mechanicznych organizmach.

Choć drugi sezon został potwierdzony już wcześniej, harmonogram produkcji przez długi czas pozostawał niejasny. W sieci pojawiały się informacje sugerujące rozpoczęcie zdjęć w maju 2026 roku, jednak teraz wiadomo już, że plan zdjęciowy ruszy nieco później. Informacje na ten temat przekazał Adarsh Gourav, wcielający się w postać Slightly. W rozmowie z CineBuster aktor zdradził, że zdjęcia rozpoczną się w ciągu pierwszych dwóch tygodni czerwca. Jak wyjaśnił, jego wyjazd związany z produkcją zaplanowano już na początek miesiąca, a ekipa wkrótce potem rozpocznie pracę w Londynie. Wyruszam na plan zdjęciowy w pierwszym tygodniu czerwca, a krótko później rozpoczynamy zdjęcia. Wokół tego sezonu panuje ogromne oczekiwanie, ponieważ opowiadana historia staje się jeszcze bardziej ambitna. To doświadczenie jest wyjątkowe przede wszystkim dlatego, że mogę być częścią tak ikonicznego uniwersum i pracować z niezwykłą obsadą. Współpraca z aktorami takimi jak Peter Dinklage, Timothy Olyphant oraz resztą zespołu każdego dnia inspiruje mnie do dalszego rozwoju.

GramTV przedstawia:

Gourav przyznał również, że bardzo cieszy się z możliwości powrotu do serialu i ponownego spotkania zarówno z obsadą, jak i twórcami odpowiedzialnymi za produkcję. FX nie ujawniło jeszcze oficjalnej listy aktorów, którzy pojawią się w drugim sezonie. Można jednak przypuszczać, że powróci większość bohaterów, którzy przetrwali wydarzenia pierwszej odsłony. W pierwszym sezonie wystąpili między innymi: Sydney Chandler jako Wendy, Alex Lawther jako Joe Hermit, Essie Davis jako Dame Sylvia, Samuel Blenkin jako Boy Kavalier, Babou Ceesay jako Morrow, Erana James jako Curly, Lily Newmark jako Nibs, Jonathan Ajayi jako Smee, David Rysdahl jako Arthur Sylvia, Diêm Camille jako Siberian, Moe Bar-El jako Rashidi, Adrian Edmondson jako Atom Eins, Timothy Olyphant jako Kirsh oraz wspomniany Adarsh Gourav.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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