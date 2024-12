Święta w Mortal Kombat 1. Twórcy przygotowali darmowe atrakcje dla graczy

Warner Bros. Games zaprasza do świętowania.

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowym zwiastunie Mortal Kombat 1. Twórcy zaprezentowali podówczas Conana Barbarzyńcę, który trafi do bijatyki 21 stycznia 2025 roku. Tymczasem z okazji zbliżających się świąt deweloperzy przygotowali darmowe atrakcje dla miłośników gry.

Mortal Kombat 1 ze świątecznymi atrakcjami

Już dzisiaj w Mortal Kombat 1 startują świąteczne eventy, które potrwają do 30 grudnia 2024 roku. W trybie Towers of Time gracze mogą spodziewać się pięciu nowych wydarzeń, w tym Bloody Snow (19–25 grudnia), Naughty List (21–26 grudnia), A Christmas Krampus (23–30 grudnia), 'Twas the Night (25–30 grudnia) i Final Present (26–30 grudnia). Każde z wydarzeń zaoferuje specjalne nagrody w postaci palet kolorystycznych: