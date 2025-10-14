Święta już zawitały do świata muzyki. The Pretty Reckless zapowiadają świąteczne EP

Cover “Where Are You Christmas?” pochodzi z filmu Jak Grinch ukradł Święta z 2000 roku, w którym Taylor Momsen wcielała się w postać Cindy Lou Who. Artystka przyznała, że powrót do tego utworu po latach był dla niej wyjątkowym doświadczeniem:

Powrót do “Where Are You Christmas?” po 25 latach to jak spotkanie z częścią siebie, której dawno nie widziałam. Byłam wtedy dzieckiem i nie mogłam sobie wyobrazić, że ta piosenka i film pozostaną z ludźmi na tak długo i w pewien sposób nieświadomie ukształtują moją drogę zawodową jako dorosłej osoby. Nagrywając ją teraz z całym doświadczeniem, jakie zdobyłam przez te lata, słyszę ją z innej perspektywy… ale jej serce pozostało takie samo. To piosenka o cudzie, nadziei i trzymaniu się magii, czego jak myślę, wszyscy dziś bardzo potrzebujemy.

The Pretty Reckless to amerykański zespół rockowy założony w 2009 roku w Nowym Jorku przez Taylor Momsen, aktorkę znaną między innymi z serialu Plotkara, która porzuciła karierę aktorską na rzecz muzyki. Zespół łączy różne gatunki rocka w tym hard rock, rock alternatywny, indie rock, blues rock. Ich brzmienie często charakteryzuje się mocnymi riffami, surowym wokalem i mroczną, buntowniczą atmosferą. Zespół ma na koncie cztery albumy studyjne takie jak “Light Me Up” (2010), “Going to Hell” (2014), “Who You Selling For” (2016), “Death by Rock and Roll” (2021). W 2025 roku powrócili z nowym singlem “For I Am Death”, pełnym ciężkich riffów i charakterystycznego wokalu Momsen.