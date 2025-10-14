Święta już zawitały do świata muzyki. The Pretty Reckless zapowiadają świąteczne EP

Świeżo po premierze swojego energicznego coveru “Where Are You Christmas?”, zespół The Pretty Reckless ogłosił wydanie świątecznego mini-albumu.
Nowe wydawnictwo The Pretty Reckless zatytułowane “Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas” ukaże się 31 października. Oprócz wspomnianego coveru “Where Are You Christmas?”, na krążku znajdą się także cztery premierowe, autorskie utwory o tematyce bożonarodzeniowej.
The Pretty Reckless zapowiada świąteczne EP
Cover “Where Are You Christmas?” pochodzi z filmu Jak Grinch ukradł Święta z 2000 roku, w którym Taylor Momsen wcielała się w postać Cindy Lou Who. Artystka przyznała, że powrót do tego utworu po latach był dla niej wyjątkowym doświadczeniem:
Powrót do “Where Are You Christmas?” po 25 latach to jak spotkanie z częścią siebie, której dawno nie widziałam. Byłam wtedy dzieckiem i nie mogłam sobie wyobrazić, że ta piosenka i film pozostaną z ludźmi na tak długo i w pewien sposób nieświadomie ukształtują moją drogę zawodową jako dorosłej osoby. Nagrywając ją teraz z całym doświadczeniem, jakie zdobyłam przez te lata, słyszę ją z innej perspektywy… ale jej serce pozostało takie samo. To piosenka o cudzie, nadziei i trzymaniu się magii, czego jak myślę, wszyscy dziś bardzo potrzebujemy.
The Pretty Reckless to amerykański zespół rockowy założony w 2009 roku w Nowym Jorku przez Taylor Momsen, aktorkę znaną między innymi z serialu Plotkara, która porzuciła karierę aktorską na rzecz muzyki. Zespół łączy różne gatunki rocka w tym hard rock, rock alternatywny, indie rock, blues rock. Ich brzmienie często charakteryzuje się mocnymi riffami, surowym wokalem i mroczną, buntowniczą atmosferą. Zespół ma na koncie cztery albumy studyjne takie jak “Light Me Up” (2010), “Going to Hell” (2014), “Who You Selling For” (2016), “Death by Rock and Roll” (2021). W 2025 roku powrócili z nowym singlem “For I Am Death”, pełnym ciężkich riffów i charakterystycznego wokalu Momsen.
GramTV przedstawia:
Świąteczne EP The Pretty Reckless zapowiada się jako nostalgiczny, ale pełen emocji i blasku powrót do muzycznych korzeni Taylor Momsen. Biorąc jednak pod uwagę to, jaką muzykę gra zespół na co dzień, takie przedsięwzięcie może być naprawdę intrygujące.
