Świat Mroku dostanie nową grę. Werewolf: The Apocalypse wraca jako krwawa metroidvania

Markę wspólnie postanowiły odkurzyć Crea-ture Studios oraz Nacon. Tym sposobem podczas Nacon Connect 2026 zaprezentowano nam metroidvanię pod tytułem Werewolf: The Apocalypse - Rageborn. Akcja dzieje się oczywiście w uniwersum Świata Mroku, a my jako człowiek-wilkołak musimy pomścić zastrzelonego na naszych oczach przyjaciela. Nie zabraknie tematu chciwych korporacji, misternie skrywanych tajemnic i brutalnych walk, z których nikt nie jest w stanie wyjść bez szwanku. W postać Homida, Lupusa lub Crinosa wcielimy się już w 2027 roku, chociaż dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.
Uniwersum Świata Mroku wzywa
Przyjmij furię. Stań się bronią. Wciel się w rolę Garou i uwolnij swój gniew!
Werewolf: The Apocalypse - Rageborn to dojrzała akcja typu Metroidvania osadzona w uniwersum Świata Mroku, łącząca brutalną walkę, eksplorację oraz głęboką progresję RPG.
Zmieniaj formy, rozdzieraj swoich wrogów i okiełznaj pierwotną moc bestii drzemiącej w Twoim wnętrzu. Każda bitwa to taniec między kontrolą a chaosem, a poddanie się instynktom może być Twoim jedynym sposobem na przetrwanie.
