Świat Mroku dostanie nową grę. Werewolf: The Apocalypse wraca jako krwawa metroidvania

Ponad 30-letni system Wilkołak: Apokalipsa powraca. Ale nie jako papierowy RPG, a pełnoprawna gra koputerowa.

Markę wspólnie postanowiły odkurzyć Crea-ture Studios oraz Nacon. Tym sposobem podczas Nacon Connect 2026 zaprezentowano nam metroidvanię pod tytułem Werewolf: The Apocalypse - Rageborn. Akcja dzieje się oczywiście w uniwersum Świata Mroku, a my jako człowiek-wilkołak musimy pomścić zastrzelonego na naszych oczach przyjaciela. Nie zabraknie tematu chciwych korporacji, misternie skrywanych tajemnic i brutalnych walk, z których nikt nie jest w stanie wyjść bez szwanku. W postać Homida, Lupusa lub Crinosa wcielimy się już w 2027 roku, chociaż dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Uniwersum Świata Mroku wzywa