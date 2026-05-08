Świat Mroku dostanie nową grę. Werewolf: The Apocalypse wraca jako krwawa metroidvania

Maciej Petryszyn
2026/05/08 00:14
Ponad 30-letni system Wilkołak: Apokalipsa powraca. Ale nie jako papierowy RPG, a pełnoprawna gra koputerowa.

Markę wspólnie postanowiły odkurzyć Crea-ture Studios oraz Nacon. Tym sposobem podczas Nacon Connect 2026 zaprezentowano nam metroidvanię pod tytułem Werewolf: The Apocalypse - Rageborn. Akcja dzieje się oczywiście w uniwersum Świata Mroku, a my jako człowiek-wilkołak musimy pomścić zastrzelonego na naszych oczach przyjaciela. Nie zabraknie tematu chciwych korporacji, misternie skrywanych tajemnic i brutalnych walk, z których nikt nie jest w stanie wyjść bez szwanku. W postać Homida, Lupusa lub Crinosa wcielimy się już w 2027 roku, chociaż dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Werewolf: The Apocalypse - Rageborn
Uniwersum Świata Mroku wzywa

Przyjmij furię. Stań się bronią. Wciel się w rolę Garou i uwolnij swój gniew!

Werewolf: The Apocalypse - Rageborn to dojrzała akcja typu Metroidvania osadzona w uniwersum Świata Mroku, łącząca brutalną walkę, eksplorację oraz głęboką progresję RPG.

Zmieniaj formy, rozdzieraj swoich wrogów i okiełznaj pierwotną moc bestii drzemiącej w Twoim wnętrzu. Każda bitwa to taniec między kontrolą a chaosem, a poddanie się instynktom może być Twoim jedynym sposobem na przetrwanie.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

