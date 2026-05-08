Zaloguj się lub Zarejestruj

Nacon pokazał grę zdecydowanie nie dla każdego. Hunting Simulator 3 nadciąga

Maciej Petryszyn
2026/05/08 00:00
0
0

Po 6 latach przerwy Nacon Studio Ghent ponownie przychodzi do nas z propozycją nie dla każdego. A ty weźmiesz karabin do ręki?

W tym roku na rynek trafi Hunting Simulator 3 – jak sama nazwa wskazuje trzecia odsłona cyklu będącego symulacją polowań. Jest to więc produkcja zdecydowanie dla określonego grona odbiorców. Świat przedstawiony będziemy eksplorować na piechotę lub autem. W samych polowaniach pomoże nam wierny psi towarzysz, a po wszystkim będziemy mogli udać się do naszej myśliwskiej chaty. Podczas Nacon Connect 2026 zaprezentowano nam gameplay z nadchodzącej gry, której premiera zaplanowana jest na 4. kwartał tego roku. Niemniej już teraz zainteresowani mogą wyrazić chęć udziału w nadchodzących testach.

Hunting Simulator 3
Hunting Simulator 3

Symulacja polowania po raz trzeci

Zanurz się w chwili zawieszenia, gdzie każdy detal ma znaczenie, a natura dyktuje własne zasady.

W tym pokazie rozgrywki z Hunting Simulator 3 odkryjesz immersyjne doświadczenie łowieckie, w którym przygotowanie, cierpliwość i precyzja są kluczowe. Liczy się każdy element – od wyboru sprzętu po umiejętność odczytywania otoczenia. Poruszaj się ostrożnie, obserwuj, słuchaj... i daj się poprowadzić rytmowi dziczy.

W towarzystwie lojalnego kompana eksploruj tętniące życiem ekosystemy, dostosowuj się do zmiennych warunków i poczuj pełne napięcie polowania, w którym każda decyzja może przeważyć o sukcesie.

Czy będziesz gotów, by w decydującym momencie oddać celny strzał?

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
Hunting Simulator
Nacon
Hunting Simulator 3
Nacon Studio Ghent
Nacon Connect 2026
Nacon Connect
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112