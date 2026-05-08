Nacon pokazał grę zdecydowanie nie dla każdego. Hunting Simulator 3 nadciąga

W tym roku na rynek trafi Hunting Simulator 3 – jak sama nazwa wskazuje trzecia odsłona cyklu będącego symulacją polowań. Jest to więc produkcja zdecydowanie dla określonego grona odbiorców. Świat przedstawiony będziemy eksplorować na piechotę lub autem. W samych polowaniach pomoże nam wierny psi towarzysz, a po wszystkim będziemy mogli udać się do naszej myśliwskiej chaty. Podczas Nacon Connect 2026 zaprezentowano nam gameplay z nadchodzącej gry, której premiera zaplanowana jest na 4. kwartał tego roku. Niemniej już teraz zainteresowani mogą wyrazić chęć udziału w nadchodzących testach.

W tym pokazie rozgrywki z Hunting Simulator 3 odkryjesz immersyjne doświadczenie łowieckie, w którym przygotowanie, cierpliwość i precyzja są kluczowe. Liczy się każdy element – od wyboru sprzętu po umiejętność odczytywania otoczenia. Poruszaj się ostrożnie, obserwuj, słuchaj... i daj się poprowadzić rytmowi dziczy.

W towarzystwie lojalnego kompana eksploruj tętniące życiem ekosystemy, dostosowuj się do zmiennych warunków i poczuj pełne napięcie polowania, w którym każda decyzja może przeważyć o sukcesie.

Czy będziesz gotów, by w decydującym momencie oddać celny strzał?