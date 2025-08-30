Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman przemówił. Aktorzy głosowi wspominają o pracach nad Injustice 3

Patrycja Pietrowska
2025/08/30 12:00
0
0

George Newbern ma rzekomo pracować przy Injustice 3.

Ostatni raz o Injustice 3 mogliśmy usłyszeć w maju bieżącego roku. Wówczas jeden z informatorów zapewniał, że następną grą od NetherRealm będzie właśnie ten tytuł. Teraz pojawiły się kolejne, nieoficjalne wieści związane z bijatyką.

Injustice 2
Injustice 2

Injustice 3 jednak powstaje? Phil LaMarr i George Newbern potwierdzają plotki

Nowe informacje nie pochodzą od samych twórców, lecz od dwóch znanych aktorów głosowych, związanych z uniwersum DC, którzy podczas konwentu mieli otwarcie wspomnieć o trwających pracach nad grą. Jak doniósł użytkownik Twittera o pseudonimie Brendan_Batman, George Newbern, aktor użyczający głosu Supermanowi, w odpowiedzi na komentarz dotyczący jego pracy nad grą MultiVersus, miał ujawnić, że obecnie pracuje nad Injustice 3.

Wczytywanie ramki mediów.

Potwierdzenie nie ograniczyło się jednak tylko do Newberna. Jak poinformował użytkownik Twittera DannySoul0, aktor głosowy Phil LaMarr również miał otwarcie stwierdzić, że NetherRealm pracuje nad Injustice 3.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Choć NetherRealm Studios oficjalnie nie ogłosiło jeszcze Injustice 3, nieoficjalne doniesienia dają pewną nadzieję na to, że projekt rzeczywiście powstaje. Na ten moment możemy oczekiwać na komunikaty ze strony twórców i dalsze szczegóły dotyczące przyszłości serii.

Źródło:https://www.thegamer.com/injustice-3-confirmed-by-voice-actors-superman-green-lantern/

Tagi:

News
plotka
NetherRealm Studios
bijatyka
DC Comics
DC
aktorzy
superbohaterowie
aktor
Bijatyki
Injustice 3
aktor głosowy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112