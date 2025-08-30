Superman przemówił. Aktorzy głosowi wspominają o pracach nad Injustice 3

Ostatni raz o Injustice 3 mogliśmy usłyszeć w maju bieżącego roku. Wówczas jeden z informatorów zapewniał, że następną grą od NetherRealm będzie właśnie ten tytuł. Teraz pojawiły się kolejne, nieoficjalne wieści związane z bijatyką.

Injustice 3 jednak powstaje? Phil LaMarr i George Newbern potwierdzają plotki

Nowe informacje nie pochodzą od samych twórców, lecz od dwóch znanych aktorów głosowych, związanych z uniwersum DC, którzy podczas konwentu mieli otwarcie wspomnieć o trwających pracach nad grą. Jak doniósł użytkownik Twittera o pseudonimie Brendan_Batman, George Newbern, aktor użyczający głosu Supermanowi, w odpowiedzi na komentarz dotyczący jego pracy nad grą MultiVersus, miał ujawnić, że obecnie pracuje nad Injustice 3.