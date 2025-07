Superman miał być czarny? Ten projekt nie przetrwał, bo według szefa Warner Bros., był "zbyt woke"

Choć może wydać się to niewiarygodne, faktycznie planowano nakręcenie filmu czarnoskórym Supermanie. Coś, co planowano jako alternatywną historię, ostatecznie nie doczekało się realizacji. Ujawniamy kulisy tego projektu.

Superman miał być czarny. Nic z tego nie wyszło

Powstał pomysł, a potem tekst. Za scenariusz odpowiadał Ta-Nehisi Coates – znany publicysta, autor książki Between the World and Me oraz scenarzysta komiksów Czarna Pantera i Kapitan Ameryka. Film o czarnoskórym Supermanie miał przedstawić losy kultowego superbohatera osadzone w latach 60. XX wieku, w samym środku amerykańskiej walki o prawa obywatelskie.