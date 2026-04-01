Superman kontra Hulk. Starcie ikon DC i Marvela przynosi zaskakujący obrót

Jakub Piwoński
Nowy crossover zaskakuje.

W świecie komiksów doszło do kolejnego, zaskakującego spotkania gigantów. W wydaniu Marvel/DC: Spider-Man/Superman #1 bohaterowie dwóch konkurencyjnych wydawnictw ponownie trafili do jednego uniwersum. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja między Supermanem a Hulkiem — ale nie w taki sposób, jakiego można by się spodziewać.

Superman kontra Hulk w komiksie

Choć Marvel i DC Comics od dekad rywalizują o uwagę czytelników, od czasu do czasu pozwalają sobie na wyjątkowe wydarzenia, w których ich bohaterowie się spotykają w ramach jednego projektu. Takie crossovery są rzadkie, ale zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie — to okazja, by zestawić ze sobą ikony popkultury, które na co dzień funkcjonują w zupełnie oddzielnych światach.

W historii zatytułowanej Identity War, autorstwa Geoffa Johnsa i zilustrowanej przez Gary’ego Franka, świat pogrąża się w chaosie. Za sprawą manipulacji złoczyńców Hulk staje się źródłem fal czystej furii, które ogarniają całe uniwersum. Zamiast jednak klasycznej walki, Superman wybiera inne rozwiązanie. Zbliża się do rozwścieczonego przeciwnika i… zaczyna z nim rozmawiać. To właśnie empatia, a nie siła, okazuje się kluczem do opanowania sytuacji. Hulk stopniowo się uspokaja, a Bruce Banner odzyskuje kontrolę.

Ten nietypowy pojedynek pokazuje, że największą bronią Supermana nie zawsze jest fizyczna przewaga. W tej historii chodzi raczej o coś odwrotnego — o przerwanie spirali gniewu i zrozumienie, że za agresją często stoi ból. To zaskakujące podejście do starcia dwóch legend komiksu może podzielić fanów, szczególnie, jeśli spodziewali się wielkiego starcia. Ale jedno jest pewne — takie momenty najlepiej pokazują, dlaczego crossovery Marvela i DC wciąż budzą tyle emocji.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




