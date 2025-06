Superman – ile scen po napisach? Znamy szczegóły

Superman ma dwie sceny po napisach. W jednej Człowiek ze Stali i Krypto siedzą na Księżycu i patrzą na Ziemię.

Druga scena to Superman i Mister Terrific stojący przy ogromnym pęknięciu w budynku. Superman mówi, że to krzywe, Mister Terrific się irytuje, odchodzi i kopie kamień. To zabawna scena.