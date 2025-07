Superman? Fantastyczna Czwórka? Polacy woleli tłumnie pójść do kin na ten polski film

Sequel hitu sprzed lat okazał się frekwencyjnym strzałem w dziesiątkę. To będzie hit tego lata w polskich kinach.

W ubiegły piątek, 25 lipca, w polskich kinach zadebiutował Vinci 2 – kontynuacji komedii Juliusza Machulskiego z 2004 roku, z Robertem Więckiewiczem i Borysem Szycem w rolach głównych. Wygląda na to, że film przyciągnął tłumy.

Vinci 2 numerem 1 w polskich kinach

Z danych przekazanych przez dystrybutora, Warner Bros., opublikowanych za pośrednictwem Instagrama, wynika, że Vinci 2 obejrzało już blisko 160 tysięcy widzów. To zdecydowanie najlepszy wynik weekendu i drugie najlepsze otwarcie polskiej produkcji w tym roku – tuż po 100 dni do matury. Najwyraźniej, Polacy lubią oglądać w kinie polskie filmy.

Numer 1 w polskich kinach. Powrót ekipy Cumy okazał się być największym hitem tego lata – poinformował dystrybutor.

Film spotkał się również z przyzwoitym odbiorem wśród widzów. Na portalu IMDb Vinci 2 uzyskało ocenę 6,7/10. Na kontynuację hitu z 2004 roku czekaliśmy 20 lat. W Vinci 2 Robert Więckiewicz powraca jako Cuma – emerytowany złodziej, który wiedzie spokojne życie w Hiszpanii, dopóki nie dowiaduje się o planowanym wielkim skoku w Krakowie. I tym razem partneruje mu Borys Szyc, ponownie wcielający się w Szerszenia. W filmie występują także Kamilla Baar oraz Marcin Dorociński, także wracający do swoich ról.

Przypomnijmy, że Juliusz Machulski to jeden z najważniejszych polskich reżyserów i scenarzystów komediowych. Zasłynął przede wszystkim jako twórca takich filmów jak Vabank, Seksmisja, Kingsajz czy Kiler. Vinci 2 to z kolei trzeci pełnometrażowy sequel w karierze Machulskiego. Wcześniej reżyser zrealizował kontynuacje Vabank (Vabank II, czyli riposta, 1984) oraz Kilera (Kiler-ów 2-óch, 1999). Wszystkie trzy sequele nawiązują do jego najbardziej rozpoznawalnych filmów.