Smarzowski znów uderza w czuły punkt i znów przyciągnął do kin tłumy

Jakub Piwoński
2025/11/11 18:45
Dom dobry już teraz jest wielkim sukcesem.

Wojciech Smarzowski powrócił na ekrany kin z nowym filmem zatytułowanym Dom dobry, który w piątek miał swoją premierę. To jego dziesiąty pełnometrażowy film. Twórcy znany z poruszania newralgicznych tematów i z dosadności w ich ukazywaniu ponownie zaintrygował.

Dom dobry
Dom dobry

Dom dobry – tłumy widzów w kinach

Reżyser, znany z takich filmów jak Kler, Drogówka, Wesele czy Dom zły, tym razem skupił się na problemie przemocy domowej w Polsce. Produkcja już w pierwszy weekend przyciągnęła tłumy widzów. Jak poinformował dystrybutor, Dom dobry obejrzało w kinach 310 678 osób, co czyni ten wynik drugim najlepszym otwarciem w karierze Smarzowskiego, zaraz po głośnym Klerze z 2018 roku.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że film skupia się na historii pewnej pary. Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt) i wierzy, że wreszcie spotkała miłość swojego życia. Mężczyzna jest czarujący, zakochany, oświadcza się w romantycznej scenerii Wenecji. Z czasem jednak idealny związek zaczyna pękać – a wspólny dom staje się miejscem, z którego trudno uciec.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


