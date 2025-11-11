Smarzowski znów uderza w czuły punkt i znów przyciągnął do kin tłumy

Wojciech Smarzowski powrócił na ekrany kin z nowym filmem zatytułowanym Dom dobry, który w piątek miał swoją premierę. To jego dziesiąty pełnometrażowy film. Twórcy znany z poruszania newralgicznych tematów i z dosadności w ich ukazywaniu ponownie zaintrygował.

Dom dobry – tłumy widzów w kinach

Reżyser, znany z takich filmów jak Kler, Drogówka, Wesele czy Dom zły, tym razem skupił się na problemie przemocy domowej w Polsce. Produkcja już w pierwszy weekend przyciągnęła tłumy widzów. Jak poinformował dystrybutor, Dom dobry obejrzało w kinach 310 678 osób, co czyni ten wynik drugim najlepszym otwarciem w karierze Smarzowskiego, zaraz po głośnym Klerze z 2018 roku.