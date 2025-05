Superman drugim najkrótszym filmem z serii. Kolejny pokaz testowy przyniósł oczekiwane przez fanów zmiany

James Gunn zdecydował się nieco zmienić swój film, co też potwierdzają relacje z nowych pokazów testowych.

Przed dwoma tygodniami Warner Bros. opublikował nowy zwiastun Supermana, czyli jednego z dwóch superbohaterskich widowisk, które obejrzymy tego lata w kinach. Fani już wtedy zauważyli istotną zmianę, która we wcześniejszym materiale była szeroko krytykowana przez fanów Człowieka ze Stali. Chociaż prace nad produkcją wciąż trwają, to film nie będzie miał łatwego zadania i pojawi się w kinach między najbardziej oczekiwanym filmem tegorocznego sezonu wakacyjnego, czyli Jurassic World Odrodzenie, a także Fantastyczną Czwórkę: Pierwsze kroki.

Superman – drugi najkrótszy film z serii oraz nowe informacje po kolejnym pokazie testowym

Film będzie musiał osiągnąć imponujący wynik w weekend otwarcia, by zapewnić DC Studios udany start nowego filmowego uniwersum. Pomóc może jego czas trwania i według najnowszych doniesień Superman potrwa 122 minuty, czyli nieco 2 godziny i 2 minuty licząc z napisami końcowymi i ewentualnymi scenami po napisach. To krótszy niż przeciętny czas trwania współczesnych superprodukcji, co oznacza większą rotację seansów w kinach i potencjalnie wyższe wpływy z biletów.