Supergirl wraca na plan. Jaką niespodziankę szykuje nam DC?

Przy tak wielkich produkcjach dokrętki to częsta procedura, ale w tym wypadku powrót na plan jest związany z potrzebą dodania scen z pewnym oczywistym superbohaterem.

Według najnowszych doniesień, film Supergirl: Woman of Tomorrow powraca na plan zdjęciowy. Produkcja DC ma przejść dwutygodniowe dokrętki, które – jak sugeruje znany informator Daniel Richtman – obejmą sceny z Supermanem w wykonaniu Davida Corensweta. Supergirl z dokrętkami. Jaką niespodziankę szykuje nam DC? Warto zaznaczyć, że główne zdjęcia do filmu zakończyły się w maju, ale jak to często bywa przy dużych produkcjach superbohaterskich, zaplanowano dodatkowy etap prac. Wskazuje na to również fakt, że kostium Supermana zniknął z ekspozycji Warner Bros. Studio Tours – w jego miejscu pojawiła się notatka informująca, że strój jest obecnie używany w produkcji.

W ostatnich tygodniach odbył się też cichy pokaz filmu w Burbank, w którym uczestniczyli wybrani dyrektorzy oraz współpracownicy Jamesa Gunna z DC Studios. Choć szczegóły seansu nie zostały ujawnione, pierwsze reakcje mają być bardzo pozytywne.

W nadchodzącym filmie Milly Alcock ponownie wcieli się w Karę Zor-El, którą widzowie po raz pierwszy wiedzieli w końcówce Supermana. Towarzyszyć jej będą Eve Ridley (Problem trzech ciał) jako Ruthye Mary Knolle oraz Matthias Schoenaerts (The Old Guard) w roli złowrogiego Krem z Yellow Hills. W obsadzie znajdą się również Jason Momoa jako Lobo oraz David Krumholtz i Emily Beecham jako rodzice Kary – Zor-El i Alura. Scenariusz napisała Ana Nogueira, która zapowiada, że nowa Supergirl będzie „bardziej brutalna, odważna i zabawniejsza” niż jej wcześniejsze wersje. Historia ma przedstawić Karę podróżującą po galaktyce z Krypto, Superpsem, by świętować swoje 21. urodziny – a także wyruszającą w morderczą misję zemsty po spotkaniu z młodą kobietą Ruthye. Film ma ukazać „bardziej awangardową” wersję bohaterki, zrywającą z wizerunkiem znanym z serialu CBS/CW, w którym w tytułową rolę wcielała się Melissa Benoist. Reboot Supergirl jest częścią nowego uniwersum DC Bogowie i potwory, zapowiedzianego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Premiera Supergirl: Woman of Tomorrow zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





