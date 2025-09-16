Superbohaterowie Marvela i DC we wspólnym uniwersum. Ujawniono, co łączy Kapitana Amerykę i Wonder Woman

Firmy rozpoczęły zupełnie nową serię.

Po dekadach oczekiwania staje się coś, co wielu fanów komiksów uznawało za niemożliwe. W tym tygodniu na rynek trafi Marvel/DC: Deadpool/Batman #1, pierwszy numer długo wyczekiwanego crossovera, w którym dwie największe komiksowe potęgi, czyli Marvel Comics i DC Comics, oficjalnie łączą swoje uniwersa. Marvel i DC połączy swoje komiksowe uniwersa W głównej historii tego wydania nieprzewidywalny najemnik Wade Wilson, znany światu jako Deadpool, w wyniku przedziwnego splotu nauki i magii trafia do mrocznego Gotham City. Tam staje twarzą w twarz z jego legendarnym obrońcą, Batmanem. Za scenariusz odpowiada Zeb Wells, a ilustracje przygotował gwiazdor branży Greg Capullo.

Numer zawiera jednak również historie poboczne, w tym jedną, która wprowadza zaskakujące podejście do całego uniwersum. Chip Zdarsky i Terry Dodson zaprezentują opowieść o Kapitanie Ameryce i Wonder Woman, której akcja rozgrywa się w świecie, gdzie bohaterowie Marvela i DC od zawsze współistnieją. Według przedstawionych ilustracji Diana Prince miała odegrać kluczową rolę w przeszłości Steve’a Rogersa, m.in. uczestnicząc w jego dramatycznym wydobyciu z lodu wspólnie z Iron Manem, Thorem, Osą i Supermanem. To właśnie ona powstrzymała go także przed zabiciem Hitlera podczas II wojny światowej. W innym fragmencie dowiadujemy się również, że Kapitan Ameryka miał odwieść Wonder Woman od zabicia Maxwella Lorda, a sama Diana poparła go w czasie słynnej wojny domowej superbohaterów.

GramTV przedstawia:

Twórcy nie ukrywają, że od powodzenia tej miniserii zależy przyszłość podobnych crossoverów, a planowana jest jedynie dwuczęściowa historia. Jeśli jednak komiks odniesie sukces, może to otworzyć drogę do kolejnych wspólnych przygód bohaterów obu światów. Zdarsky, który ma na koncie zarówno tytuły Marvela (Daredevil), jak i DC (Batman), określa takie połączenie uniwersów jako najbardziej ekscytującą i intrygującą wizję, jaką miał okazję realizować. Według niego świat, w którym Avengers i Liga Sprawiedliwości zawsze istnieli razem, to miejsce, do którego fani będą chcieli nieustannie wracać. Pierwszy numer Marvel/DC: Deadpool/Batman #1 to także inne, krótsze historie prezentujące nieoczekiwane duety bohaterów. Kevin Smith i Adam Kubert ukazują wspólną misję Daredevila i Green Arrowa, natomiast Kelly Thompson i Gurihiru zaprezentują zabawną przygodę z udziałem Jeffa the Land Sharka i psa Supermana – Krypto. Crossover, o którym marzyliście, ale nigdy nie wierzyliście, że się wydarzy: Deadpool i Batman krzyżują miecze i batarangi, gdy Marvel i DC jednoczą się po raz pierwszy od dziesięcioleci! – głosi oficjalny opis wydawcy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.