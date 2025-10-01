Super Mario Galaxy + Galaxy 2 zbiera rewelacyjne opinie. Padają oceny 10/10

Ostatni Nintendo Direct przyniósł wieści o powrocie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Pakiet ukaże się na rynku już jutro. W związku z nadciągającą premierą, w serwisie Metacritic pojawiły się już pierwsze recenzje. Jak wskazuje portal, średnia ocen to obecnie 88/100.

Krytycy nie szczędzili Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 pochwał. Nie zabrakło też najwyższych not – 10/10. Dziennikarze pozytywnie ocenili zarówno projekty poziomów, jak i wyzwań, które są stawiane przed graczami. Według recenzentów gra jest kreatywna i ponadczasowa, a oferowane w pakiecie gry to arcydzieła Nintendo. Dobre opinie zebrały również poprawki, design i wyższa rozdzielczość.

Pojawiły się też bardziej krytyczne opinie. Niektórzy uważają, że mimo uznania wobec Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, pakiet nie oferuje ostatecznych wersji gier. Krytycy mają także uwagi co do ceny, która ma być zbyt wysoka.

Recenzje Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Shacknews – 10/10

VGC – 10/10

Player 2 – 10/10

Nintendo Insider – 10/10

Metro GameCentral – 10/10

Voxel – 10/10

My Nintendo News – 9/10

Nintenduo – 9/10

Nintendo Life – 9/10

Destructoid – 9/10

TechRadar Gaming – 9/10

Checkpoint Gaming – 9/10

ComicBook – 9/10

COGconnected – 8,5/10

Atomix – 8/10

TheGamer – 8/10

Stevivor – 8/10

The Games Machine – 8/10

Daily Star – 8/10

Press Start Australia – 7,5/10

WellPlayed – 7,5/10

Na koniec przypomnijmy, że Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany na Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży już 2 października 2025 roku.