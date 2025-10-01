Super Mario Galaxy + Galaxy 2 zbiera rewelacyjne opinie. Padają oceny 10/10

Super Mario Galaxy + Galaxy 2 z pierwszymi recenzjami.
Ostatni Nintendo Direct przyniósł wieści o powrocie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Pakiet ukaże się na rynku już jutro. W związku z nadciągającą premierą, w serwisie Metacritic pojawiły się już pierwsze recenzje. Jak wskazuje portal, średnia ocen to obecnie 88/100.
Krytycy nie szczędzili Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 pochwał. Nie zabrakło też najwyższych not – 10/10. Dziennikarze pozytywnie ocenili zarówno projekty poziomów, jak i wyzwań, które są stawiane przed graczami. Według recenzentów gra jest kreatywna i ponadczasowa, a oferowane w pakiecie gry to arcydzieła Nintendo. Dobre opinie zebrały również poprawki, design i wyższa rozdzielczość.
Pojawiły się też bardziej krytyczne opinie. Niektórzy uważają, że mimo uznania wobec Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, pakiet nie oferuje ostatecznych wersji gier. Krytycy mają także uwagi co do ceny, która ma być zbyt wysoka.
Recenzje Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Shacknews – 10/10
VGC – 10/10
Player 2 – 10/10
Nintendo Insider – 10/10
Metro GameCentral – 10/10
Voxel – 10/10
My Nintendo News – 9/10
Nintenduo – 9/10
Nintendo Life – 9/10
Destructoid – 9/10
TechRadar Gaming – 9/10
Checkpoint Gaming – 9/10
ComicBook – 9/10
COGconnected – 8,5/10
Atomix – 8/10
TheGamer – 8/10
Stevivor – 8/10
The Games Machine – 8/10
Daily Star – 8/10
Press Start Australia – 7,5/10
WellPlayed – 7,5/10
Na koniec przypomnijmy, że Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany na Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży już 2 października 2025 roku.
