Super Mario Galaxy + Galaxy 2 zbiera rewelacyjne opinie. Padają oceny 10/10

Patrycja Pietrowska
2025/10/01 18:30
Super Mario Galaxy + Galaxy 2 z pierwszymi recenzjami.

Ostatni Nintendo Direct przyniósł wieści o powrocie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Pakiet ukaże się na rynku już jutro. W związku z nadciągającą premierą, w serwisie Metacritic pojawiły się już pierwsze recenzje. Jak wskazuje portal, średnia ocen to obecnie 88/100.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Krytycy nie szczędzili Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 pochwał. Nie zabrakło też najwyższych not – 10/10. Dziennikarze pozytywnie ocenili zarówno projekty poziomów, jak i wyzwań, które są stawiane przed graczami. Według recenzentów gra jest kreatywna i ponadczasowa, a oferowane w pakiecie gry to arcydzieła Nintendo. Dobre opinie zebrały również poprawki, design i wyższa rozdzielczość.

GramTV przedstawia:

Pojawiły się też bardziej krytyczne opinie. Niektórzy uważają, że mimo uznania wobec Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, pakiet nie oferuje ostatecznych wersji gier. Krytycy mają także uwagi co do ceny, która ma być zbyt wysoka.

Recenzje Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

  • Shacknews – 10/10
  • VGC – 10/10
  • Player 2 – 10/10
  • Nintendo Insider – 10/10
  • Metro GameCentral – 10/10
  • Voxel – 10/10
  • My Nintendo News – 9/10
  • Nintenduo – 9/10
  • Nintendo Life – 9/10
  • Destructoid – 9/10
  • TechRadar Gaming – 9/10
  • Checkpoint Gaming – 9/10
  • ComicBook – 9/10
  • COGconnected – 8,5/10
  • Atomix – 8/10
  • TheGamer – 8/10
  • Stevivor – 8/10
  • The Games Machine – 8/10
  • Daily Star – 8/10
  • Press Start Australia – 7,5/10
  • WellPlayed – 7,5/10
Na koniec przypomnijmy, że Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany na Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży już 2 października 2025 roku.
Źródło:https://www.metacritic.com/game/super-mario-galaxy-plus-super-mario-galaxy-2/

News
Nintendo
oceny
recenzje
opinie
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

