Super Mario Bros Film. Czy pobije rekord na najbardziej dochodową animację?

Będzie jednak o to ciężko z dwóch powodów. Pierwszym jest premiera Spider-Man: Poprzez multiwersum, który to film odebrał część widowni, przez co w swoim dziewiątym weekendzie w Ameryce Super Mario Bros. Film stracił 47,8% wpływów. Jest to znaczny spadek w porównaniu do 24-33% z poprzednich dwóch weekendów.