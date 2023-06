Prince of Persia: The Lost Crown od Ubisoftu na zwiastunie. Data premiery

Ubisoft oficjalnie zapowiedział Prince of Persia: The Lost Crown.

Tegoroczna edycja Summer Game Fest rozpoczęła się od oficjalnej zapowiedzi Prince of Persia: The Lost Crown, nowej gry Ubisoftu. Będzie to platformówka 2.5D. Podczas pokazu zaprezentowano dynamiczny zwiastun z fragmentami rozgrywki, który możecie oczywiście znaleźć poniżej.

Prince of Persia: The Lost Crown zapowiedziane. Gameplay trailer

Tytuł francuskiego giganta branży gier ma zadebiutować na rynku 18 stycznia przyszłego roku na komputerach osobistych (w Ubisoft Store i Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.