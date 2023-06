Baby Steps to nowa gra twórcy Getting Over It, która doprowadzi Was do szału

Podczas wczorajszego pokazu Devolver Direct otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź gry Baby Steps. Dla niektórych będzie to powrót do traumatycznych przeżyć, ponieważ… w zespole pracującym nad projektem znalazł się Bennett Foddy, czyli twórca Getting over it with Bennett Foddy.

Baby Steps to gra, która doprowadzi Was do szału

Tym razem mamy do czynienia z dosłownym symulatorem chodzenia, tyle że główny bohater jest 35-letnim bezrobotnym gościem, który mieszka w piwnicy u rodziców. Zostanie on jednak przeniesiony do magicznej krainy, w której musi poradzić sobie z… brakiem normalnych zdolności poruszania się. Cała rozgrywka koncentruje się na kontrolowaniu jego nóg, a całość ma oczywiście bardzo komiczny wydźwięk.