Pierwszy sezon serialu To: Witajcie w Derry okazał się jednym z największych sukcesów HBO ostatnich lat. Produkcja zanotowała bardzo wysoką oglądalność, bijąc rekordy wcześniej należące do flagowych tytułów stacji, a nawet przewyższając wyniki wielu hitów HBO. Sam finał przyciągnął w Stanach Zjednoczonych 6,5 miliona widzów w ciągu trzech dni od premiery, a globalna średnia sięgnęła niemal 20 milionów widzów na odcinek. Serial zdobył również znakomite recenzje.

Sukces To: Witajcie w Derry wysoko ustawia poprzeczkę kolejnym adaptacjom Stephena Kinga

Jak zauważa Comicbook.com, tak mocny debiut ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko — nie tylko przed drugim sezonem, ale także przed kolejnymi serialowymi adaptacjami prozy Stephena Kinga. To: Witajcie w Derry udowodniło, że widzowie wciąż mają ogromny apetyt na mroczne, rozbudowane uniwersum autora. Szczególne pochwały zebrał powrót Billa Skarsgårda jako Pennywise’a, którego kreacja ponownie nadała Derry niepokojący, kosmiczny wymiar.