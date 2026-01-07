Zaloguj się lub Zarejestruj

Sukces To: Witajcie w Derry wysoko ustawia poprzeczkę kolejnym adaptacjom Stephena Kinga

Jakub Piwoński
2026/01/07 12:00
Szczególnie tej jednej, bardzo wyczekiwanej przez fanów słynnego autora.

Pierwszy sezon serialu To: Witajcie w Derry okazał się jednym z największych sukcesów HBO ostatnich lat. Produkcja zanotowała bardzo wysoką oglądalność, bijąc rekordy wcześniej należące do flagowych tytułów stacji, a nawet przewyższając wyniki wielu hitów HBO. Sam finał przyciągnął w Stanach Zjednoczonych 6,5 miliona widzów w ciągu trzech dni od premiery, a globalna średnia sięgnęła niemal 20 milionów widzów na odcinek. Serial zdobył również znakomite recenzje.

Jak zauważa Comicbook.com, tak mocny debiut ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko — nie tylko przed drugim sezonem, ale także przed kolejnymi serialowymi adaptacjami prozy Stephena Kinga. To: Witajcie w Derry udowodniło, że widzowie wciąż mają ogromny apetyt na mroczne, rozbudowane uniwersum autora. Szczególne pochwały zebrał powrót Billa Skarsgårda jako Pennywise’a, którego kreacja ponownie nadała Derry niepokojący, kosmiczny wymiar.

Serial pełni jednocześnie rolę pomostu do szerszej mitologii Kinga. Wątek młodego Dicka Halloranna, znanego z Lśnienia, liczne odniesienia do Shawshank, zakładu Juniper Hill czy symboliki żółwia Maturina jasno sugerują ambicję budowania wspólnego świata. To podejście jest charakterystyczne dla Mrocznej Wieży — cyklu będącego narracyjnym centrum twórczości Kinga.

I właśnie tu presja rośnie najbardziej. Trwają prace nad serialową adaptacją Mrocznej Wieży, za którą odpowiada Mike Flanagan. Po sukcesie To: Witajcie w Derry oczekiwania wobec tego projektu są jeszcze większe. Flanagan zapowiada pięć sezonów i dwa filmy fabularne, a scenariusze znajdują się już na zaawansowanym etapie. Po nieudanej ekranizacji z 2017 roku fani liczą, że tym razem historia Rolanda zostanie opowiedziana z należytą epickością. Jedno jest pewne: sukces To: Witajcie w Derry sprawił, że stawka dla Mrocznej Wieży jest wyższa niż kiedykolwiek.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/it-welcome-to-derry-puts-even-more-pressure-on-one-of-the-next-major-stephen-king-tv-shows-but-i-still-have-faith/

Tagi:

Popkultura
Mroczna Wieża
Stephen King
To: Witajcie w Derry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
