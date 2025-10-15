HBO Max na drugą połowę października z mnóstwem hitów. Takiej oferty już dawno nie było

HBO Max ujawnił pełną listę swoich premier i nowości na pozostałą część października. Zdecydowanie najgłośniejszym tytułem jest serial To: Witajcie w Derry, czyli prequel popularnego horroru na podstawie prozy Stephena Kinga. W ofercie nie zabraknie również interesujących filmowych propozycji, w tym zupełnych nowości, czyli Jak zostałam perliczką, The Last Showgirl, Diva Futura, Królowa ringu, Dziki diament, czy Bez wiatru, jak i doskonale znanych klasyków, jak Marsjanin, Wyspa psów, Big Short oraz jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku, czyli Challengers. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.

Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?

La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.

Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.

Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.

Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.

True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.

Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.

Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.

Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.

Kameralny wieczór z Adamem Pallym (An Intimate Evening With Adam Pally) - Połączenie stand-upu, dokumentu i rockowego koncertu - Adam Pally igra z prawdą i gitarą w niepowtarzalnym show.

Ha, ha, głupole (HAHA, You Clowns) - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.

Ja, Jack Wright (I, Jack Wright) - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.