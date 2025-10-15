HBO Max na drugą połowę października z mnóstwem hitów. Takiej oferty już dawno nie było

HBO Max ujawnił pełną listę swoich premier i nowości na pozostałą część października. Zdecydowanie najgłośniejszym tytułem jest serial To: Witajcie w Derry, czyli prequel popularnego horroru na podstawie prozy Stephena Kinga. W ofercie nie zabraknie również interesujących filmowych propozycji, w tym zupełnych nowości, czyli Jak zostałam perliczką, The Last Showgirl, Diva Futura, Królowa ringu, Dziki diament, czy Bez wiatru, jak i doskonale znanych klasyków, jak Marsjanin, Wyspa psów, Big Short oraz jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku, czyli Challengers. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.
HBO Max – lista premier na drugą połowę października 2025
Seriale i programy:
- Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.
- Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?
- La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.
- Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.
- Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.
- Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.
- True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.
- Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.
- Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
- Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.
- Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.
- Kameralny wieczór z Adamem Pallym (An Intimate Evening With Adam Pally) - Połączenie stand-upu, dokumentu i rockowego koncertu - Adam Pally igra z prawdą i gitarą w niepowtarzalnym show.
- Ha, ha, głupole (HAHA, You Clowns) - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.
- Ja, Jack Wright (I, Jack Wright) - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.
- To: Witajcie w Derry (It: Welcome to Derry) - Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.
Filmy:
- Jak zostałam perliczką (On Becoming a Guinea Fowl) - W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.
- Wyspa psów (Isle of Dogs) - Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.
- Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch) - Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.
- Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) - Mloda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.
- Annabelle wraca do domu (Anebelle Comes Home) - Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.
- Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation) - Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.
- Annabelle - W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.
- The Last Showgirl - Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.
- Diva Futura - Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.
- La Grande Maison Tokyo Special - Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo
- Big Short - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.
- Mikado - Van Mikado i Laetitii się psuje. Rodzina musi zamieszkać w domu, co wystawia ich alternatywny styl życia na próbę.
- Ambulans (Ambulance) - Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.
- Charlie (The Perks of Being a Wallflower) - Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.
- Między nami bliźniętami (The Skeleton Twins) - Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.
- Mizerykordia (Misericordia) - Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.
- Everest - Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.
- Dla niej wszystko (The Next Three Days) - Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.
- Królowa ringu (Queen of the Ring) - Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.
- Challengers - Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.
- Dziki diament (Wild Diamond) - 19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.
- Cóż za piękny dzień (A Beatiful Day in the Neighborhood) - Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.
- Marsjanin (The Martian) - Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.
- Negocjator (Negotiator) - Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.
- Lista (The List) - Chłopak Abby zdradza ją z celebrytką, a ona sama rusza do Los Angeles, by zdobyć kogoś ze swojej listy. Wszystko komplikuje jednak pewien barman.
- Małe kobietki (Little Women) - Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.
- Bez wiatru (Windless) - Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.
Dokumenty:
- Sir Alex Ferguson: Never Give In - Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.
- Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda (Armed Only With Camera: The Life And Death Of Brent Renaud) - Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda - pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.
- Wojny gangów: Ulica dilerów (Gang War: Pusher Street) - Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.
- Nasz doktor (Country Doctor) - Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.
Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 października)
16 października
- In the Eye of the Storm II, odc. 1-6
- 90 Day Fiance: The Other Wat VII, odc. 1
- Neuilly-Poissy
