Najnowszy serial HBO Max do obejrzenia za darmo w kinach. Ale trzeba się pośpieszyć

Nadchodząca produkcja będzie dostępna do obejrzenia na dużym ekranie.

Premiera długo wyczekiwanego serialu To: Witajcie w Derry odbędzie się już 27 października. Tego dnia pierwszy odcinek trafi do serwisu HBO Max, a jednocześnie będzie można obejrzeć go na dużym ekranie w 53 kinach Helios w całej Polsce. Widzowie mogą wziąć udział w bezpłatnych pokazach, a rejestracja na wydarzenie już ruszyła.

To: Witajcie w Derry – pierwszy odcinek do obejrzenia za darmo w kinie

Wszystkie kinowe pokazy rozpoczną się o godzinie 20:00. Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej. Każdy uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia. Rejestracja trwa do 24 października, do północy.