Najnowszy serial HBO Max do obejrzenia za darmo w kinach. Ale trzeba się pośpieszyć

Radosław Krajewski
2025/10/14 17:00
0
0

Nadchodząca produkcja będzie dostępna do obejrzenia na dużym ekranie.

Premiera długo wyczekiwanego serialu To: Witajcie w Derry odbędzie się już 27 października. Tego dnia pierwszy odcinek trafi do serwisu HBO Max, a jednocześnie będzie można obejrzeć go na dużym ekranie w 53 kinach Helios w całej Polsce. Widzowie mogą wziąć udział w bezpłatnych pokazach, a rejestracja na wydarzenie już ruszyła.

To: Witajcie w Derry

To: Witajcie w Derry – pierwszy odcinek do obejrzenia za darmo w kinie

Wszystkie kinowe pokazy rozpoczną się o godzinie 20:00. Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej. Każdy uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia. Rejestracja trwa do 24 października, do północy.

Odbiór biletów rozpocznie się 25 października od godziny 10:00 w punktach kontrolnych w kinach Helios. Każda rezerwacja uprawnia do pobrania maksymalnie dwóch biletów. Bilety można odebrać aż do rozpoczęcia seansu, po okazaniu potwierdzenia rejestracji.

GramTV przedstawia:

To: Witajcie w Derry przenosi fanów do początków mrocznej historii Derry. Dziewięcioodcinkowa produkcja powstała w oparciu o uniwersum Stephena Kinga i została stworzona przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich, którzy pracowali przy filmach To i To: Rozdział 2, oraz Jasona Fuchsa, współtwórcę poprzednich ekranizacji oraz filmów Wonder Woman i Argylle.

W obsadzie To: Witajcie w Derry znalazła się plejada utalentowanych młodych aktorów, w tym Taylour Paige, znana z serialu Hit the Floor, Jovan Adepo, który wystąpił w Problemie trzech ciał, Chris Chalk, pamiętany z Gotham, James Remar, związany z Dexter: Zmartwychwstanie, Stephen Rider z Marvel’s Daredevil, Madeleine Stowe, gwiazda Revenge, oraz Rudy Mancuso, znany z Amigos.

To: Witajcie w Derry w kinach Helios

Tagi:

Popkultura
premiera
kino
horror
serial
wydarzenie
HBO
HBO Max
Helios
Welcome to Derry
To: Witajcie w Derry
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

