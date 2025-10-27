Stephen King poleca te horrory na Halloween. Lista strasznych filmów i seriali na podstawie prozy mistrza grozy

Autor postanowił wyszczególnić kilka najlepszych adaptacji jego książek.

Mistrz grozy postanowił ułatwić widzom wybór filmów i seriali na Halloween. Stephen King wskazał pięć adaptacji swoich dzieł, które jego zdaniem najlepiej oddają klimat święta duchów. Stephen King wybrał najlepsze ekranizacje swoich książek na tegoroczne Halloween Autor kultowych powieści opublikował swoje zestawienie w serwisie Threads, wymieniając produkcje dostępne na różnych platformach streamingowych. Wśród jego propozycji znalazły się: Instytut

1922 (Netflix)

Gra Geralda (Netflix)

Historia Lisey (Apple TV+)

To: Witajcie w Derry (HBO Max)

Najświeższą z rekomendacji jest serial To: Witajcie w Derry, którego premiera zbiegła się w czasie z wpisem pisarza. Produkcja stanowi prequel do kultowego To. W roli demonicznego klauna Pennywise’a powraca Bill Skarsgård. Kolejną nowością w zestawieniu jest Instytut, serial, którego pierwszy sezon zakończył się latem 2025 roku. Historia o dzieciach posiadających niezwykłe zdolności i więzionych przez bezwzględnych naukowców zyskała na tyle dużą popularność, że platforma MGM+ zamówiła już kontynuację.

King nie zapomniał też o adaptacjach Mike’a Flanagana, reżysera, który zyskał reputację jednego z najlepszych interpretatorów jego prozy. Wśród polecanych tytułów znalazł się film Gra Geralda z 2017 roku, czyli duszna, klaustrofobiczna opowieść o kobiecie uwięzionej w domku nad jeziorem. Nieco mniej znane, ale warte uwagi pozycje w zestawieniu to Historia Lisey i 1922. Pierwsza to melancholijny miniserial z Julianne Moore i Clive’em Owenem, opowiadająca o żałobie, pamięci i obsesji. Druga, to film z 2017 roku, który zebrał świetne recenzje, osiągając 92% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Choć King często krytykował niektóre filmowe wersje swoich książek, w tym słynne Lśnienie Stanleya Kubricka, tym razem nie szczędził pochwał. Jego lista to hołd dla twórców, którzy potrafili oddać sedno jego literackiego świata. To: Witajcie w Derry – recenzja pięciu odcinków. Czerwony balonik

