Sukces nowego Oszukać przeznaczenie otworzył im drogę do Stephena Kinga. Pomoże twórca Martwego zła

Hollywood nie zwalnia tempa w sięganiu po twórczość mistrza grozy. Tym razem na warsztat trafi jedna z bardziej mrocznych powieści Stephena Kinga z lat 90.

Twórczość Stephena Kinga od dekad pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji dla filmowców. Po niedawnych ekranizacjach takich jak Życie Chucka czy Wielki marsz, przyszedł czas na kolejną książkę autora. Jak informują zagraniczne media, rozpoczęto prace nad filmową wersją Desperacji. King po raz kolejny w Hollywood. Desperacja trafi na ekran Choć projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, studio prowadzi rozmowy z Zachem Lipovskym i Adamem B. Steinem, którzy niedawno odnieśli sukces za sprawą filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi. Scenariusz przygotowuje Ryan Brennan.

Jednym z najgłośniejszych nazwisk związanych z produkcją jest jednak Sam Raimi. Reżyser kultowego Martwego zła nie stanie tym razem za kamerą, lecz obejmie funkcję producenta. Co ciekawe, będzie to jego pierwsza współpraca przy adaptacji twórczości Stephena Kinga.

GramTV przedstawia:

Opublikowana w 1996 roku Desperacja opowiada historię grupy przypadkowych podróżnych, którzy zostają zatrzymani przez lokalnego szeryfa w niewielkim miasteczku położonym na pustyni Nevada. Szybko okazuje się jednak, że funkcjonariusz jest opętany przez tajemniczą, nadprzyrodzoną siłę. Pozornie rutynowa kontrola drogowa zamienia się więc w desperacką walkę o przetrwanie. Powieść uchodzi za jedną z bardziej brutalnych i mrocznych historii w dorobku Kinga, łącząc horror z elementami thrillera i nadnaturalnej grozy. Dla Lipovsky’ego i Steina będzie to kolejny głośny projekt. Warto podkreślić, że duet pracuje obecnie również nad scenariuszem Gremlinów 3, jest związany z animowanym filmem o Venomie, ekranizacją Metal Gear Solid, a także adaptacją opowiadania Long Lost. Wszystko wskazuje więc na to, że reżyserzy szybko stają się jednymi z najbardziej rozchwytywanych twórców kina gatunkowego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









